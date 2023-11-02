Аммосов и Нарская получили статус лиц, ищущих убежище в Казахстане

Преследуемые в России по политическим мотивам активист из Якутии Айхал Аммосов и преподаватель вокала Наталья Нарская получили в Казахстане свидетельства лиц, ищущих убежище. Об этом сообщил 2 ноября адвокат Мурад Адамов.

Эти документы делают невозможной экстрадицию россиян до рассмотрения их запросов на убежище. Оба активиста были арестованы в Казахстане после отъезда из России в 2022 году.

В России Аммосова, выступившего против вторжения российской армии в Украину, обвиняют по статье о дискредитации армии , за которую не грозит экстрадиция. В октябре в отношении Аммосова было возбуждено новое уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Активиста также внесли в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Его активное преследование в России началось после того, как он к приезду премьер-министра Михаила Мишустина в Якутск попытался вывесить плакат Yakutian punk against war.

Из Казахстана угрожали экстрадировать и 29-летнюю Наталью Нарскую. В России её обвиняют в "призывах к экстремизму" за антивоенные высказывания против войны и в адрес российской армии. Телеграм-канал "Очевидцы" в начале октября сообщил, что Нарской вменяют "организацию деятельности экстремистской организации". Поводом для уголовного дела, предположительно, стали посты в социальной сети "ВКонтакте".

Адвокаты россиян говорят, что обвинения против них надуманные, и добавляют, что ожидают решения о предоставлении им убежища "ввиду наличия на то всех законных оснований".