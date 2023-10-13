В отношении якутского активиста возбудили новое уголовное дело

В отношении эмигрировавшего в Казахстан активиста и панк-музыката из Якутии Айхала Аммосова (Игорь Иванов) возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Об этом сообщила бурятская журналистка Евгения Балтатарова.
Ранее Аммосова задержали в Алматы и арестовали на 40 суток. Арест связан именно с делом об оправдании терроризма. По данной статье возможна экстрадиция из Казахстана, отметила журналистка.
Что именно вменяют активисту в качестве "оправдания терроризма" — не уточняется. По версии Балтатаровой, поводом для преследования могло стать публичное выступление Аммосова после прибытия в Казахстан.
По информации издания "Холод", Аммосов четыре месяца ожидал гуманитарную визу для дальнейшей эмиграции в Германию и получения "паспорта беженца".
- В апреле Аммосова внесли в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Включение в реестр вероятно связано со вторым уголовным делом в отношении активиста, однако подробностей по нему нет.
- Айхал Аммосов (Игорь Иванов) - активист движения за независимость Якутии (Саха). Он выступал против военного вторжения России в Украину. После акций протеста его трижды штрафовали по административным протоколам о "дискредитации армии" за граффити, листовки и пикет, а в августе 2022 года против него было возбуждено уголовное дело по той же статье. После этого Аммосов переехал в Казахстан.
Форум