В отношении якутского активиста возбудили новое уголовное дело

В отношении эмигрировавшего в Казахстан активиста и панк-музыката из Якутии Айхала Аммосова (Игорь Иванов) возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Об этом сообщила бурятская журналистка Евгения Балтатарова.

Ранее Аммосова задержали в Алматы и арестовали на 40 суток. Арест связан именно с делом об оправдании терроризма. По данной статье возможна экстрадиция из Казахстана, отметила журналистка.

Что именно вменяют активисту в качестве "оправдания терроризма" — не уточняется. По версии Балтатаровой, поводом для преследования могло стать публичное выступление Аммосова после прибытия в Казахстан.

По информации издания "Холод", Аммосов четыре месяца ожидал гуманитарную визу для дальнейшей эмиграции в Германию и получения "паспорта беженца".