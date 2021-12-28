Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Amnesty International осудила закрытие "Международного Мемориала"

Amnesty International

Правозащитная организация Amnesty International осудила решение о ликвидации исторического и просветительского общества "Международный Мемориал", назвав этот шаг оскорблением памяти жертв ГУЛАГа.

Директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс заявила, что "Международный Мемориал" – уважаемая правозащитная организация, которая неустанно работала над документированием зверств и политических репрессий, совершенных в годы правления Иосифа Сталина и других советских лидеров.

Закрытие "Международного Мемориала" представляет собой прямое посягательство на право на свободу слова и ассоциации, сказала Стразерс.


Во вторник 28 января Верховный суд РФ принял решение о ликвидации "Международного Мемориала", удовлетворив ходатайство Генеральной прокуратуры, которая обвинила организацию в неоднократном нарушении закона об "иностранных агентах".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG