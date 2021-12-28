Верховный суд России ликвидировал международное общество "Мемориал"

Верховный суд России на заседании во вторник принял решение о ликвидации международного общества "Мемориал". Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Генеральная прокуратура настаивала, что организация систематически нарушала закон об иностранных агентах. На итоговом заседании представитель ведомства заявил, что организация "создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников".

Правозащитники считают, что для ликвидации организации не было законных оснований. Сотни российских и зарубежных деятелей культуры, нобелевские лауреаты, а также журналисты подписали обращение на имя президента Владимира Путина с просьбой прекратить преследование организации.

Председатель правления "Мемориала" Ян Рачинский заявил, что решение будет обжаловано, а общество не может остановить работу, так как у него есть структуры, не имеющие юридического лица.

"Мемориал" – одна из старейших правозащитных организаций в России. Общество было создано в январе 1989 года. Его первым председателем стал лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров.

Организация больше 30 лет вела исследования советских репрессий и создала подробнейшую базу данных с именами репрессированных. Адвокат общества Генри Резник на заседании во вторник отметил, что организация "содействует здоровью нации".