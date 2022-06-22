Amnesty International признала Сашу Скочиленко узницей совести

Правозащитная организация Amnesty International признала петербургскую художницу Сашу Скочиленко узницей совести. Российские власти обвиняют её по уголовной статье о дискредитации российской армии по мотивам политической ненависти.
"Amnesty International считает Александру Скочиленко узницей совести и требует её немедленного и безоговорочного освобождения." - говорится в заявлении организации. Правозащитники требуют прекратить дело в отношении художницы и отменить статью Уголовного кодекса, по которой её обвиняют .
- Художницу, музыканта и активистку Сашу Скочиленко обвиняют в том, что она в магазине наклеила на ценники стикеры с информацией о российском военном вторжении в Украину. За это на неё возбудили уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. 13 апреля суд отправил Скочиленко под арест на два месяца.
- Уголовное дело в отношении Саши Скочиленко возбудили после доноса петербургской пенсионерки, ее допрос опубликовала адвокат художницы. Женщина увидела ценники в магазине и, по ее словам, ее "крайне возмутила прочитанная клевета". Пенсионерка сказала, что "очень переживает" за российских солдат на Украине и смотрит все новости про это.
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