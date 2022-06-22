Amnesty International признала Сашу Скочиленко узницей совести

Правозащитная организация Amnesty International признала петербургскую художницу Сашу Скочиленко узницей совести. Российские власти обвиняют её по уголовной статье о дискредитации российской армии по мотивам политической ненависти.

"Amnesty International считает Александру Скочиленко узницей совести и требует её немедленного и безоговорочного освобождения." - говорится в заявлении организации. Правозащитники требуют прекратить дело в отношении художницы и отменить статью Уголовного кодекса, по которой её обвиняют .