Суд в Петербурге арестовал художницу по делу о пацифистских ценниках

Суд в Санкт-Петербурге арестовал до 31 мая художницу Александру Скочиленко, которую обвиняют в дискредитации российской армии за расклеивание пацифистских ценников в магазине. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на друга Скочиленко, который находится в зале суда.

Следователь требовал закрыть заседание, чтобы предоставить данные предварительного следствия, но судья отказала. Сторона защиты просила отправить Скочиленко под домашний арест, так как по медицинским показаниям она нуждается в специальной диете и наблюдении, а также потому, что она впервые привлекается к ответственности. Обвинение требовало отправить Скочиленко в СИЗО, аргументировав это тем, что она может скрыться и влиять на свидетелей.

После того, как судья вернулась из совещательной комнаты с решением по мере пресечения, заседание все-таки закрыли по требованию прокурора. Прессу и слушателей вывели из зала.

Поручительства за Скочиленко подписали политики Лев Шлосберг и Борис Вишневский, издание "Бумага", арт-проект "Ребра Евы".