Суд в Петербурге арестовал художницу по делу о пацифистских ценниках

Суд в Санкт-Петербурге арестовал до 31 мая художницу Александру Скочиленко, которую обвиняют в дискредитации российской армии за расклеивание пацифистских ценников в магазине. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на друга Скочиленко, который находится в зале суда.
Следователь требовал закрыть заседание, чтобы предоставить данные предварительного следствия, но судья отказала. Сторона защиты просила отправить Скочиленко под домашний арест, так как по медицинским показаниям она нуждается в специальной диете и наблюдении, а также потому, что она впервые привлекается к ответственности. Обвинение требовало отправить Скочиленко в СИЗО, аргументировав это тем, что она может скрыться и влиять на свидетелей.
После того, как судья вернулась из совещательной комнаты с решением по мере пресечения, заседание все-таки закрыли по требованию прокурора. Прессу и слушателей вывели из зала.
Поручительства за Скочиленко подписали политики Лев Шлосберг и Борис Вишневский, издание "Бумага", арт-проект "Ребра Евы".
- Художницу, музыканта и активистку Сашу Скочиленко обвиняют в том, что она в магазине наклеила на ценники стикеры с информацией о войне в Украине. На неё возбудили уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
- В начале марта в России вступил в силу закон об уголовной ответственности за фейки о действиях российской армии и за ее дискредитацию. Новая статья Уголовного кодекса предусматривает до 15 лет колонии за дискредитацию военных в случае наступления тяжких последствий и штраф до пяти миллионов рублей. За "публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.
- По данным правозащитного проекта "Агора" на 7 апреля, в России было возбуждено 21 уголовное дело о дискредитации армии. Дела возбуждали против учителей, журналистов, сотрудников МЧС, блогеров и активистов.
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