Amnesty International призывает требовать освобождения шамана

Международная правозащитная организация Amnesty International призывает всех неравнодушных к судьбе якутского шамана Александра Габышева писать обращения к российским властям с требованием его освободить. На своем сайте правозащитники опубликовали шаблон с требованием к министру здравоохранения России и омбудсмену Новосибирской области, а также адрес новосибирской психиатрической больницы, куда помещен Габышев.

В обращении правозащитников говорится, что Александр Габышев переведён в "специализированную" психиатрическую больницу в Новосибирске, почти в пяти тысячах километров от родного Якустка. Он долгое время подвергался преследованиям за публичную критику президента Владимира Путина, включая неоднократные произвольные аресты, унизительные обыски и помещение в психиатрические клиники.

Amnesty International предлагает отправлять письма с требованием прекратить принудительное лечение и немедленно освободить Александра Габышева по обычной или по электронной почте. Кроме того, правозащитники просят поддержать Габышева в его в день рождения - 22 ноября и отправить ему поздравления на адрес больницы.

30 сентября директор российского представительства Amnesty International Наталья Звягина заявила, что власти страны превратили "психиатрическую помощь в карательную меру - метод, хорошо проверенный и испытанный в советский период" - и применили ее для того, чтобы усмирить и дискредитировать Александра Габышева. "Видеть, как легко и просто мощная и неумолимая государственная машина уничтожает жизнь того, кто отважился на мирное выражение собственного мнения и критику властей, по-настоящему страшно", - заявила правозащитник.

4 октября стало известно о том, что власти поместили якутского шамана Александра Габышева в Новосибирскую психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением.

26 июля Якутский городской суд отправил Габышева на принудительное лечение по уголовным делам о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов и экстремизме.

Весной 2019 года Александр Габышев вместе с единомышленниками отправился из Якутска в поход в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали через несколько недель на границе Бурятии и Иркутской области. Позже Габышева поместили в психоневрологический диспансер, а затем возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. Дело о применении насилия против представителя власти завели в декабре 2019 года.

В конце января 2021 для принудительной госпитализации Габышева в психдиспансер задействовали 50 полицейских и девять автомобилей. Задерживать Габышева прибыли несколько высокопоставленных полицейских, в том числе – заместитель министра МВД Якутии. За несколько дней до этого Габышев объявил о новом походе на Москву, который он планировал на март 2021 года.