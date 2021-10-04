Шамана Габышева поместили в новосибирскую психбольницу

Якутского шамана Александра Габышева, который в 2019 году отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина", нашли в Новосибирской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением. Об этом сообщил правозащитник Алексей Прянишников в своем телеграм-канале.

Это больница Минздрава, не ФСИН. Там содержатся люди, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, а также люди, которые ранее нарушали режим учреждения и не подчинялись врачам, рассказал Прянишников "Новой газете".

В июле Якутский городской суд отправил Габышева на принудительное лечение по уголовным делам о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов и экстремизме. В последнем слове Габышев назвал своё уголовное дело политическим.

26 сентября Прянишников сообщил, что Александра Габышева увезли на принудительное лечение в медицинское учреждение, но в какое – неизвестно. 4 октября правозащитник получил от врио начальника СИЗО №1 Якутска, где Габышев находился до вступления в силу постановления суда, письменный ответ на запрос о месте принудительного лечения якутского шамана.