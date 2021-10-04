Шамана Габышева поместили в новосибирскую психбольницу

Якутского шамана Александра Габышева, который в 2019 году отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина", нашли в Новосибирской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением. Об этом сообщил правозащитник Алексей Прянишников в своем телеграм-канале.
Это больница Минздрава, не ФСИН. Там содержатся люди, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, а также люди, которые ранее нарушали режим учреждения и не подчинялись врачам, рассказал Прянишников "Новой газете".
В июле Якутский городской суд отправил Габышева на принудительное лечение по уголовным делам о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов и экстремизме. В последнем слове Габышев назвал своё уголовное дело политическим.
26 сентября Прянишников сообщил, что Александра Габышева увезли на принудительное лечение в медицинское учреждение, но в какое – неизвестно. 4 октября правозащитник получил от врио начальника СИЗО №1 Якутска, где Габышев находился до вступления в силу постановления суда, письменный ответ на запрос о месте принудительного лечения якутского шамана.
- Весной 2019 года Александр Габышев вместе с единомышленниками отправился из Якутска в поход в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали через несколько недель и поместили в психоневрологический диспансер, а затем возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. Дело о применении насилия против представителя власти завели в декабре 2019 года. По данным адвоката, поводом стало то, что при задержании шаман повредил одежду одному из сотрудников силовых структур.
- В конце января 2021 для принудительной госпитализации Габышева в психдиспансер задействовали 50 полицейских и девять автомобилей. Задерживать Габышева прибыли несколько высокопоставленных полицейских, в том числе заместитель министра МВД Якутии. В итоге шамана незаконно задержали с причинением вреда здоровью, рассказали адвокаты. За несколько дней до этого Габышев объявил о новом походе на Москву, который он планировал на март 2021 года.
- 26 мая суд Якутска отказал защите Габышева, которая требовала признать незаконной принудительную госпитализацию подзащитного. Адвокаты отмечали, что при осмотре их подзащитного врачебная комиссия допустила многочисленные нарушения.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.