Амурская больница выплатила 7 млн детям, заразившимся гепатитом C

Суд в Благовещенске обязал Амурскую клиническую детскую больницу выплатить более 7 миллионов рублей семьям детей, заразившихся гепатитом в гематологическом отделении. Об этом сообщает Генпрокуратура, которая обратилась с исками в суд.

Больница исполнила решение суда в полном объеме, говорится в сообщении. Компенсации в размере от 700 до 800 тысяч рублей получили 10 семей.

Расследование Роспотребнадзора показало, что руководство больницы не выполняло санитарно-эпидемиологические требования, вследствие чего в отделении гематологии возник "хронический очаг" гепатита С. Причиной, по версии следствия, стали нестерильные иглы и катетеры для переливания крови.

О заражении пациентов детского отделения гематологии стало известно в декабре 2018 года. Сообщалось о 169 потерпевших, которые лечились в отделении на протяжении 18 лет. К больнице подали более 20 исков о моральной компенсации. В январе 2020 года первый иск был удовлетворен. Больницу обязали заплатить родителям пострадавшего ребенка 600 тысяч рублей.

Врачи областной больницы отрицали, что заражали детей. Они пожаловались на травлю. В феврале 2020 года врачи отделения гематологии Амурской детской областной больницы уволились в полном составе.