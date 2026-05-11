Андрей Ермак стал подозреваемым по уголовному делу

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) официально уведомили бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что он является подозреваемым по уголовному делу.

В НАБУ утверждают, что в рамках так называемой операции "Мидас" раскрыли преступную группу, которая незаконно легализовала 460 миллионов гривен на строительстве элитного жилья в Киеве. Ермак назван одним из участников этой группы.

Ранее 11 мая СМИ сообщили, что сотрудники НАБУ проводят следственные действия с участием Андрея Ермака. Об этом сообщали в частности источники "Украинской правды", "Схем" и народный депутат Украины Ярослав Железняк.

По ряду сообщений, в связанных с Ермаком помещениях прошли обыски. Как пишут "Схемы", в медиа появились фото и видео, на которых Ермак сидит в авто с прокурором САП Валентиной Гребенюк.

Ермак не стал комментировать журналистам подозрение, сказав лишь, что у него есть только одна квартира и один автомобиль.

Андрей Ермак возглавлял Офис президента Украины с 2020 по 2025 год. Его называли одним из самых влиятельных людей в стране и близким соратником президента Владимира Зеленского. В конце ноября 2025 года на фоне коррупционного скандала вокруг "Энергоатома" он подал в отставку.

После отставки Ермак сообщил, что, возможно, уйдет на фронт. В марте нынешнего года стало известно, что Ермак возглавил созданный по его инициативе при Национальной ассоциации адвокатов комитет по вопросам защиты пострадавших от вооружённой агрессии против Украины.

В рамках операции "Мидас", как заявляли ранее в НАБУ и САП, был раскрыт ряд преступных схем с участием высокопоставленных деятелей и приближённых к ним бизнесменов. Организаторами схемы следователи считают бизнесмена Тимура Миндича, бывшего партнёра президента Украины Владимира Зеленского по проекту "Квартал 95", и финансиста Александра Цукермана. Однако в ней были, по данным НАБУ замешаны и другие высокопоставленные украинские чиновники, в том числе в ранге министров. По данным следователей, в течение 2025 года Миндич влиял на экс-министра энергетики Германа Галущенко (он уволен) и бывшего министра обороны Рустема Умерова (недавно его допросили).

На так называемых "плёнках Миндича", которые получили следователи в ходе прослушки фигурантов масштабного коррупциионного скандала, фигурировал человек по прозвищу "Али-Баба" , раздающий указания правоохранительным органам. Следователи не исключали, что это может быть Андрей Ермак.

Недавно в СМИ были опубликованы, как утверждается, очередные прослушки, которые касались деятельности компании Fire Point, производителя, среди прочего, дальнобойных ракет "Фламинго". Совладелец компании Денис Штилерман отрицает какие-либо нарушения и заявляет о том, что записи были смонтированы с целью его дискредитации.

Пока не ясны подробности обвинения против Ермака, однако оно, очевидно, связано с деятельностью Миндича, поскольку НАБУ в сообщении упоминает о всё той же операции "Мидас".