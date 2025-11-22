"Вице-президент" или "громоотвод"? Штрихи к портрету Андрея Ермака

Владимир Зеленский, от которого США ждут ответа по своему "мирному плану" к 27 ноября, накануне назвал происходящее "одним из самых тяжелых" моментов в истории Украины. Не делает этот момент легче и крупнейший за долгие годы коррупционный скандал, с которым столкнулся украинский президент и который навис угрозой не только над ним, но и над его ближайшим другом и соратником Андреем Ермаком – человеком, по мнению многих, чуть ли не более влиятельным, чем сам Зеленский. Тем не менее, в субботу стало известно, что именно Ермак возглавит украинскую делегацию, которая отправится в Швейцарию на переговоры с США о возможных путях завершения войны.

Четыре года назад, 21 ноября 2021 года, последняя относительно мирная осень в Украине перед началом полномасштабного российского вторжения. Андрей Ермак с размахом отмечает своё 50-летие в резиденции Владимира Зеленского "Синегора" в посёлке Гута в Ивано-Франковской области. Присутствуют и сам президент, и многие представители политического бомонда Украины. Сейчас Украине, в которой продолжается война, не до масштабных празднований. Над самим Ермаком тоже сгущаются тучи на фоне резонансного коррупционного скандала и обвинений в том, что именно он является архитектором монополизации власти президентом Украины Владимиром Зеленским. Звучат призывы к отставке Ермака – причём уже даже в пропрезидентском лагере. Подлил масла в огонь и тот факт, что на скандальных "пленках Миндича", обнародованных главным украинским антикоррупционным ведомством, Ермак якобы фигурирует под зашифрованной кличкой "Али-Баба".

Издание The American Conservative в конце октября – ещё до коррупционного скандала в Украине – вышло со статьей под говорящим заголовком: "Высший чиновник Зеленского является большой проблемой".

"С начала вторжения России в феврале 2022 года Ермак стал таким же могущественным, как и украинский президент, если не более", – говорилось в публикации.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, по данным издания, контролирует потоки информации, которую получает Владимир Зеленский, – в частности, информации, которой Киев обменивается с западными столицами. Он отодвинул в сторону министров и контролирует дипломатические каналы. Он вытеснил на обочину многих должностных лиц или целые институции, такие как Главное управление разведки (ГУР) и главного военного разведчика Кирилла Буданова. По данным американского издания, Ермак мог приложить руку и к отстранению генерала Валерия Залужного от должности главнокомандующего ВСУ.

Зеленский и глава его офиса дружны уже очень долгое время – ведь Ермак, по образованию международный юрист, работал и в киноиндустрии как продюсер фильмов. Это та сфера, где сделал себе имя бывший комик и актёр Владимир Зеленский. Ермак спродюсировал как минимум четыре фильма.

Война

Ермак стал помощником Зеленского сразу после его инаугурации в мае 2019 года.

С начала февраля 2020 года Ермак – глава Офиса президента Украины, сменивший на этом посту не менее противоречивого Андрея Богдана.

Ермак, за что ему отдают должное, вместе с Зеленским не покинул Киев в начале войны, хотя США предлагали высшему руководству Украины переехать в Польшу – ведь было неизвестно, устоит ли Киев в феврале–марте 2022 года.

В книге о Зеленском "Шоумен" американского журналиста Саймона Шустера рассказывается, что президент был неразлучен c Ермаком с первых часов войны, и по вечерам в президентском бункере оба не раз снимали стресс за бокалом вина.

Теперь западные СМИ пишут, что кровати Зеленского и Ермака и сейчас стоят рядом в подземном бункере Офиса президента. Они проводят свободное время вместе, часто играя в настольный теннис и смотря старые классические фильмы. А по утрам вместе в фитнес-комнате поднимают штангу и гантели.

В чём они сильно отличаются – Зеленский является преданным семьянином, имеет двух детей с женой и первой леди Еленой, а Ермак не женат и детей у него нет. Кроме того, Ермак с его ростом более 1,8 метра "возвышается" над сравнительно невысоким Зеленским, когда они стоят рядом.

"По всем признакам Зеленский и Ермак являются неразлучными друзьями и доверенными лицами друг друга", – пишет издание The American Conservative, отмечая, что Ермак интенсивно работает в комнате, расположенной двумя этажами ниже президентской в президентской администрации на Банковой улице в Киеве.

"Нет дорожки к Зеленскому, которая бы обходила Ермака. И в этом проблема", – говорил один из бывших руководителей администрации президента Украины журналисту The Financial Times Кристоферу Миллеру.

"Андрей Ермак не является президентом Украины. Но он действует так, словно им является", – писал Миллер летом 2025 года.

Центр власти

При президентстве Владимира Зеленского его офис во главе с Андреем Ермаком превратился в главный центр власти в Украине.

Все кадровые решения проходят через главу офиса – от назначения министров до утверждения кандидатур послов, руководителей госкорпораций и глав областных администраций. Среди депутатов украинского парламента и в СМИ не раз можно было услышать, что и новая премьер-министр Украины Юлия Свириденко "является человеком Ермака".

Украинские журналисты и политики постоянно пишут и говорят, что страной управляют "пять-шесть менеджеров" Офиса президента – особенно в вопросах внешней политики, а руководит этими менеджерами Андрей Ермак.

Оппозиция даже "закрепила" за Ермаком титул "вице-президент" – хотя такой должности в украинской Конституции нет. Как нет там и упоминания о должности руководителе Офиса президента.

Но, сконцентрировав власть в своих руках, два самых влиятельных человека Украины, президент и глава его администрации, возможно, допускают ошибки – в частности на внешнеполитическом поле в то время, когда Украина зависит от Запада в плане военной и финансовой помощи.

Например, после Вильнюсского саммита НАТО 2023 года Украина начала подписывать двусторонние договоры о "гарантиях безопасности", заключив их в итоге почти с тремя десятками стран, включая Албанию и Люксембург. Эти соглашения подавались как значительное достижение, а сейчас, когда говорят о перемирии и возможном мире, Киев хочет новых гарантий.

Также Офис президента активно работал с Глобальным Югом по вопросу прекращения войны, но теперь "мода" на такие контакты в коридорах власти в Киеве прошла.

Или взять широко разрекламированные Офисом президента "Саммиты мира". "Саммит мира – это важнейший дипломатический прорыв Украины за все годы независимости". Так говорил Андрей Ермак в эфире телевизионного марафона "Единые новости" после швейцарского Саммита мира, который состоялся в июне 2024 года.

Точно так же Офис президента, "монополизировав" американское направление, по выражению одного бывшего дипломата, возможно, допустил ошибку, ожидая победы демократки Камалы Харрис.

Как писало издание "Украинская правда", ещё за несколько дней до выборов в США в ноябре 2024 года Андрей Ермак не скрывал удовлетворения тем, что новой хозяйкой Белого дома может стать Харрис, а в результате победил республиканец Дональд Трамп, что оказало тектоническое влияние на мирный процесс по завершению войны.

"Не надо паники, Камала выиграет, и никакой катастрофы не будет", – цитировало издание Ермака осенью прошлого года. Эти слова были сказаны буквально за несколько дней до выборов в США.

Уже при Трампе, во время встреч в Белом доме, ближе всего к Зеленскому, напротив вице-президента США Джей Ди Венса или госсекретаря Марко Рубио, сидел именно Андрей Ермак. Ермак, а не министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сидел на против Рубио и во время украинско-американских переговоров в Саудовской Аравии в марте 2025 года.

Не Владимир Зеленский, а именно Андрей Ермак попал в список 100 самых влиятельных людей планеты 2024 года по версии американского журнала TIME.

"С момента полномасштабного вторжения он доносил месседж Зеленского миру, выстраивая сильную сеть друзей Украины – от Запада до Глобального Юга, объединяя их вокруг тем от санкций до экологии. В поворотный момент для Украины и для демократии Андрей Ермак не только служит решительному лидеру, но и доказал, что сам является таковым", – писал тогда о Ермаке бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Нависает ли над Ермаком отставка?

Андрей Ермак, по данным депутата от оппозиционного "Голоса" Ярослава Железняка, есть на "пленках Миндича" под кодовым прозвищем "Али-Баба". На этих плёнках, по данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), зафиксированы коррупционные сделки в "Энергоатоме" на сумму около 100 миллионов долларов.

Ранее про присутствие на аудиозаписях человека с кодовым именем "Али-Баба" говорил и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко. По его словам, "Али-Баба" раздавал задания для преследования детективов НАБУ. По данным депутата, он также может стоять за попыткой ликвидировать независимость НАБУ и САП в июле. Андрей Ермак эти утверждения не комментировал.

В результате коррупционного скандала в Украине уже отправлены в отставку министры энергетики и юстиции. Но звучат и призывы к отставке самого Андрея Ермака. И эти призывы слышны не только из лагеря оппозиции, но и от некоторых депутатов из провластной партии "Слуга народа".

Так, к отставке Ермака призвал депутат Федор Вениславский. Но все признают, что окончательное слово за президентом Зеленским.

Не трудно было заметить, что в июле, когда происходила атака на независимость НАБУ и САП, на акциях протеста против нее, получивших название "картонный майдан" благодаря написанным на кусках картона лозунгах, митингующие скандировали не только "Долой Ермака!", но и приносили плакаты с надписью "F*ck Yermak!" на английском.

Наблюдатели, с которыми общалось Радио Свобода, говорят, что за годы совместной работы и особенно во время войны Зеленский и Ермак сблизились очень тесно – они как "не разлей вода" – постоянно вместе. Поэтому отправить Ермака в отставку Зеленскому будет крайне трудно, даже психологически.

"Зеленский – официальный лидер, а Ермак его главный помощник, его главный управленец, главная кнопка на пульте Зеленского. Они настолько сблизились, что стали как сиамские близнецы. За более чем пять лет совместной работы они стали как бы единым целым", – говорит Радио Свобода украинский политолог Владимир Фесенко.

"Для Зеленского отставка Ермака будет тем же, что отрубить себе правую руку. Более того, после отставки Ермака главной мишенью оппозиции стал бы уже сам Зеленский… Отставка Ермака могла бы стать неизбежной в случае массовых протестов с требованием его устранения", – добавляет Фесенко.

Собеседники Радио Свобода отмечают, что Зеленский доверяет Ермаку как никому другому. Елена Прокопенко из немецкого фонда Маршалла говорит, что отставка Ермака может повлечь за собой "полноценный политический кризис".

"Парламент станет недееспособным, кабинет министров станет недееспособным. Такую кризисную ситуацию Украина может не выдержать посреди полномасштабной войны и продвижения России на линии фронта", – говорит Прокопенко.

По данным украинского политика, бывшего официального представителя движения "Правый сектор", добровольца и блогера Борислава Березы, сейчас, когда прозвучали призывы к отставке Ермака, Зеленский якобы сказал в узком кругу одному из подчинённых: "Андрея я не отдам".

Но газета The Financial Times пишет, что теперь отставка Ермака может быть "неизбежной".

"Зеленский сосредоточил власть на вершине государства под руководством своего вездесущего руководителя офиса Андрея Ермака. В этой системе лояльность ставится выше компетентности. Ему [Зеленскому] нужно изменить способ, которым он управляет, – пишет газета. – Изгнание Ермака, создателя "вертикали власти", а теперь громоотвода для общественного недовольства, кажется неизбежным".

Тем не менее, в четверг, 20 ноября, Владимир Зеленский вновь отверг возможность отставки Андрея Ермака – на встрече с депутатами Верховной Рады из фракции "Слуга народа".

В июне 2021 года Зеленский говорил в интервью украинскому телеканалу 1+1: "Господин Ермак – реальный сильный менеджер, и не на словах, не бла-бла-бла, а реальный патриот Украины, который очень много работает, 24/7, только ради Украины. Он пришёл со мной, и он уйдёт со мной".