Андрея Котова посмертно признали виновным по делу о "турах для ЛГБТ"

Головинский районный суд Москвы посмертно признал погибшего в СИЗО владельца турфирмы "Мен Тревел" Андрея Котова виновным в участии в деятельности так называемой экстремистской организации ЛГБТ, а также в организации её деятельности. Об этом сообщает "Медиазона". Также его признали виновным в использовании несовершеннолетних для распространения порнографии. В связи со смертью Котова уголовное дело прекратили и наказание ему не назначили.

Андрея Котова, владельца турфирмы "Мен Тревел", обвинили в организации туров для мужчин с гомосексуальной ориентацией. Следствие посчитало это организацией деятельности экстремистской организации, каковой в России признано несуществующее международное движение ЛГБТ. Сам Котов отвергал обвинения, утверждая, что фирма занималась обычной туристической деятельностью. Телеграм-канал "Можем объяснить" писал, что одним из свидетелей обвинения был человек, который "поехал в тур по заданию органов, чтобы собрать материалы для дела против Котова, ту самую "пропаганду ЛГБТ"".

В ноябре 2024 года Котов был задержан и впоследствии отправлен в СИЗО в Москве. Он жаловался на пытки при задержании. В конце декабря Котова нашли мёртвым в СИЗО "Водник". По официальной информации, он покончил с собой. Суд продолжил рассматривать дело, поскольку законные представители Котова не ходатайствовали о его прекращении.



