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Андрея Пивоварова под Новый год этапировали из Краснодарского края

Бывшего директора движения "Открытая Россия" Андрея Пивоварова, осуждённого к лишению свободы по статье о деятельности так называемой нежелательной организации, накануне Нового года этапировали из Краснодарского края. Об этом сообщили сторонники политика в телеграм-канале "Команда Пивоварова".

"Новый год он проведет в специальном вагоне для заключенных. Подарок от властей к празднику", — говорится в телеграм-канале.

Бывшая глава предвыборного штаба Пивоварова Татьяна Усманова сообщила, что политика, по её данным, увезли в Волгоград. Сам Пивоваров ранее говорил, что до Нового года его отправят дальше — в Саратов, а потом Воронеж.

22 декабря "Команда Пивоварова" сообщила, что оппозиционера этапировали из СИЗО, где он содержался более года, в исправительную колонию №2 Краснодарского края. Тогда его соратники отметили, что в соответствии с законом Пивоварова должны были отправить отбывать наказание в петербургскую колонию общего режима: до ареста он жил в Петербурге.

Оппозиционный политик Андрей Пивоваров был задержан в мае 2021 года. В июле 2022 года суд признал его виновным в осуществлении деятельности нежелательной организации. Генеральная прокуратура признала таковой "Открытую Россию" ещё в 2017 году, однако речь шла не о российской общественной организации, в руководстве которой состоял Пивоваров, а об организации, зарегистрированной в Лондоне. Пивоваров был приговорён к четырём годам лишения свободы. Правозащитный центр "Мемориал" признал Пивоварова политзаключённым.

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