В движении. Андрей Пивоваров – о тюремном этапе

Только начал строить планы, как буду отмечать Новый год в Краснодарском СИЗО, как какой-то добрый человек решил, что два раза в одном месте такой праздник не отмечают. И отправил меня в путешествие. В девять утра в камеру постучались и приятный женский голос сообщил, что я "заказан на этап" в ИК-2 в поселок Двубратский, и карета вот-вот будет подана. Люблю сюрпризы!



ИК-2 хорошо известна в крае, но она строгого режима, то есть никак мне, "первоходу", не подходит. Значит, я туда проездом, а вот конечную точку моего маршрута никто не называет. Секрет! Минут через сорок я присоединился к группе таких же путешественников, собирающихся покинуть уютное краснодарское СИЗО. Не могу сказать, что буду скучать по этому месту, хотя и провел тут почти полтора года. Монетку в канализацию не бросал. Да и "живых" денег в руках я не держал уже очень давно.

Кто знает, как там будет с письмами, поэтому на всякий случай: с наступающим!

Джентльменов, отправляющихся из СИЗО, набралось ровно 30 человек. Половина ехала отбывать в лагерь, вторая (как и я) двигалась по этапу во все уголки нашей страны: Омск, Дагестан, Волгоград... Первым пунктом и стал Двубратский Усть-Лабинского района Краснодарского края. Дорога оказалась короткой, и уже через часа полтора мы въехали в новое, но очень похожее на Ахтарское ИК-11 заведение. Выборка у меня пока не очень большая, но, видимо, все подобные учреждения строятся по одному типу. Автозак заезжает в загончик, где гостей пересчитывают, сверяют личности с документами и нестройными колоннами разводят по местам размещения. Кого-то в лагерь, на карантин, а нас, транзитчиков, в загадочное ТПП.



Компаньоны мои в основном оказались людьми опытными, уже бывавшими за решеткой. Пока ехали, обменялись наблюдениями об этапах. Известно, что если для обычного путешественника дорога на поезде или авто из пункта А в пункт Б займёт не более суток, то человек, движущийся по этапу, преодолеет это же расстояние в лучшем случае за 2–3 недели. И почему-то непременно объездной дорогой. Но я не сомневаюсь, что это нелепая клевета в адрес российской пенитенциарной системы. Скоро проверю это на себе. Давайте посчитаем: СИЗО Краснодара – ИК-11 Приморско-Ахтарский – СИЗО Краснодара – ИК-11 Приморско-Ахтарский – СИЗО Краснодара – ИК-2 Двубратский. Как вам логистика?

ИК-2 опрятненькая: дорожки аккуратные, бордюры покрашены, даже фонарики стоят. Мой коллега с экспертным опытом в девять тюремных лет сказал: "Сразу видно – строгий режим!"

Формальные процедуры приёмки, фотографирования, досмотра мы прошли относительно быстро. Дверь за мной закрывается – вижу, что в новой камере 19 соседей, я двадцатый, юбилейный. Помещение огромное, но и людей "на квадратный метр" больше, чем в предыдущей одиночке два на три метра. Говорят, вряд ли мы задержимся тут больше чем на неделю, так что праздники, может, буду встречать в другом месте.

Говорю же, всегда любил путешествия и сюрпризы! Правда, раньше подразумевал под ними совсем другое. Кто знает, как там будет с письмами, поэтому на всякий случай: с наступающим! Сил и удачи вам. Всё непременно наладится.

Андрей Пивоваров – российский политик. Находится в заключении, обвиняется властями в руководстве нежелательной организацией. Внесён правозащитным центром "Мемориал" в список политических заключённых



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