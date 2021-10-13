Андрею Пивоварову на месяц продлили арест

Суд в Краснодаре продлил до 29 ноября арест бывшего исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, сообщается в телеграм-канале "команда Пивоварова". Он находится в СИЗО по делу о деятельности нежелательной организации за посты в фейсбуке.

Гособвинение считает, что политик может сбежать или оказать давление на свидетелей -сообщает Север.Реалии. Накануне ему предъявили окончательное обвинение. В качестве доказательств по делу следствие приводит 30 постов и один репост.

С поручительством за Пивоварова выступили петербургский депутат Борис Вишневский, другие известные петербургские политики и общественные деятели. Однако суд не принял их во внимание.

Выступая в суде, Пивоваров сравнил себя с заложником. "Ваша честь, я уверен, что вы, как и я, очень уважаем нашу страну и не хотим ее превращения в Сомали, где захват людей стал национальной традицией. Давайте поможем нашей стране хотя бы в моем случае покончить с этой позорной практикой" - сказал он, обращаясь к судье.

В конце мая Пивоварова задержали в петербургском аэропорту Пулково, когда политик находился в самолете, который должен был лететь в Польшу. Позже стало известно, что против Пивоварова возбудили уголовное по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией – "Открытой Россией". Поводом стал репост Пивоварова в фейсбуке, который он якобы сделал год назад в Краснодаре. Политика из Петербурга привезли в Краснодар, где его арестовали.

19 июля глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что Пивоваров зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Яблоко". В тот же день суд в Петербурге оштрафовал его на 50 тысяч рублей по закону об "иностранных агентах". В Госдуму он (как и другие кандидаты от "Яблока") избран не был.

Правозащитный центр "Мемориал" (внесен в список "иноагентов" Минюста) включил Андрея Пивоварова в список политических заключенных.