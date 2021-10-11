Андрею Пивоварову предъявлено окончательное обвинение

Бывшему исполнительному директору "Открытой России" Андрею Пивоварову предъявили обвинение в окончательной редакции по делу о деятельности нежелательной организацией. Об этом сообщает телеграм-канал "Команда Пивоварова".

В качестве доказательств по делу следствие приводит 30 постов и один репост преимущественно в фейсбуке. Среди них, например, запись "с негативными отзывами о сотрудниках ФСБ", призыв присоединиться к проекту "Отрытая Россия" и пост про "Марш матерей" в поддержку коллеги Анастасии Шевченко.

Обвинение предъявили по старой редакции статьи о нежелательной организации, максимальное наказание по ней - от двух до шести лет колонии. Пивоваров находится в СИЗО Краснодара. 13 октября в суде пройдет заседания по продлению меры пресечения.

В конце мая Пивоварова задержали в петербургском аэропорту Пулково, когда политик находился в самолете, который должен был лететь в Польшу. Позже стало известно, что против Пивоварова возбудили уголовное по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией – "Открытой Россией". Поводом стал репост Пивоварова в фейсбуке, который он якобы сделал год назад в Краснодаре. Политика из Петербурга привезли в Краснодар, где его арестовали.

19 июля глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что Пивоваров зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Яблоко". В тот же день суд в Петербурге оштрафовал его на 50 тысяч рублей по закону об иностранных агентах.

Правозащитный центр "Мемориал" (внесен в список "иноагентов" Минюста) включил Андрея Пивоварова в список политических заключенных.

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