Андрею Пивоварову отказались выдать копию паспорта в СИЗО для избиркома

Администрация СИЗО-1 в Краснодаре отказалась выдать копию паспорта арестованному бывшему директору "Открытой России" Андрею Пивоварову, которого партия "Яблоко" согласилась внести в списки кандидатов на выборы в Госдуму. Об этом сообщила бывший координатор "Открытки" Татьяна Усманова.

Команда Пивоварова планировала подать документы о его регистрации кандидатом в избирательную комиссию. Однако начальник следственного изолятора заявил, что для получения копии паспорта необходимы письменные обращения адвоката и самого Пивоварова, на которые они предоставят ответ в течение 30 суток.

Однако документы для выдвижения нужны уже на этой неделе, сказала Усманова и добавила, что считает происходящее прямым политическим давлением.

Андрея Пивоварова задержали 31 мая в аэропорту Пулково, когда политик находился в самолете, который должен был лететь в Польшу. Позже стало известно, что против него возбудили уголовное дело по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией — "Открытой Россией". Поводом для уголовного дела стал репост Пивоварова в фейсбуке, который он, по версии следствия, сделал год назад в Краснодаре. Политика из Петербурга привезли в Краснодар, где суд арестовал его на два месяца.

3 июля партия "Яблоко" внесла Андрея Пивоварова в списки своих кандидатов в депутаты Госдумы. "Это гуманитарный шаг в поддержку политического заключенного, но мы понимаем, что никакую кампанию из СИЗО он вести не будет", - сказал тогда зампредседателя "Яблока" Иван Большаков.

Ранее находящийся в СИЗО Пивоваров призвал одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского выдвинуть его и других кандидатов, "попавших в жернова политических репрессий" на выборы в Госдуму. "Это уникальный шанс сделать сильный политический и гуманитарный поступок", — написал Пивоваров Явлинскому.

Кандидаты от "Яблока", в отличие от самовыдвиженцев, не должны будут собирать подписи в свою поддержку, поскольку партия имеет так называемую парламентскую льготу.