Пивоваров из СИЗО призвал Явлинского выдвинуть его на выборы в Госдуму

Арестованный бывший директор «Открытой России» Андрей Пивоваров призвал одного из основателей партии «Яблоко» Григория Явлинского выдвинуть его и других кандидатов, "попавших в жернова политических репрессий" на выборы в Госдуму. "Это уникальный шанс сделать сильный политический и гуманитарный поступок", — говорится в письме Пивоварова Явлинскому.

Скорее всего, это последние выборы, на которых возможно сформировать список независимых демократических кандидатов, который поддержат все, кто хочет свободы в стране – десятки миллионов человек, считает оппозиционер. "Это, возможно, последний исторический шанс подарить избирателям надежду. Единственное, что необходимо для такого решения – это политическая воля", — добавляет Пивоваров.

"Я готов назвать себя сторонником партии "Яблоко", дружу со многими её членами. "Яблоко" на сегодняшний день единственная партия, которая последовательно декларирует неприятие авторитарного режима Путина и имеет право выдвигать кандидатов в депутаты без сбора подписей", - пишет Пивоваров.

В конце мая Андрея Пивоварова задержали в аэропорту Пулково, когда политик находился в самолете, который должен был лететь в Польшу. Позже стало известно, что против него возбудили уголовное дело по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией — "Открытой Россией". Поводом для уголовного дела стал репост Пивоварова в фейсбуке, который он, по версии следствия, сделал год назад в Краснодаре. Политика из Петербурга привезли в Краснодар, где суд арестовал его на два месяца.

На прошлой неделе региональный совет парти "Яблоко" рекомендовал выдвинуть кандидатами в Госдуму по одномандатным округам в Москве Григория Явлинского, депутата псковского Законодательного собрания Льва Шлосберга, правозащитницу Марину Литвинович и бывшего начальника московского штаба Алексея Навального – Олега Степанова.

Андрея Пивоварова в этом списке не оказалось, что вызвало критику его соратников.

Кандидаты от "Яблока", в отличие от самовыдвиженцев, не должны будут собирать подписи в свою поддержку, поскольку партия имеет так называемую парламентскую льготу.

На прошлых выборах в Госдуму в 2016 году ни список, ни кто-либо из кандидатов партии в Госдуму не прошёл. Ближе всего к избранию был Дмитрий Гудков; в этом году он отказался участвовать в выборах в связи с угрозой уголовного преследования со стороны властей. Несколько дней назад он уехал из России.