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Андрею Пивоварову впервые после ареста разрешили увидеться с матерью

Андрей Пивоваров в суде

Впервые за восемь месяцев родные обвиняемого в сотрудничестве с нежелательной организацией российского политика Андрея Пивоварова смогли встретиться с ним. Пивоваров всё это время находится под стражей в СИЗО Краснодара. Там же на днях прошло его свидание с матерью.

Ранее суд Краснодара, где рассматривают уголовное дело против Пивоварова, и следователи местного СК неоднократно отказывали Пивоварову в свидании с матерью и телефонных звонках родственникам.

Как рассказала Север.Реалии мама Андрея Пивоварова Раиса Тюрикова, свидание стало возможным потому, что Верховный суд сейчас рассматривает ходатайство Пивоварова о рассмотрении дела в Петербурге, где он живёт, а не в Краснодаре. Прошение о свидании рассматривал не суд в Краснодаре, а Верховный суд. "Я думаю, только по этой причине я смогла увидеть Андрея", – говорит Тюрикова.

По словам матери политика, им удалось пообщаться больше часа – через стекло. По словам Тюриковой, сын не жаловался на здоровье, "эмоционально он себя тоже хорошо чувствует. Большая поддержка есть от соратников, коллег из Москвы и Петербурга". Полностью интервью с Раисой Тюриковой можно прочитать на сайте Север.Реалии.

Андрея Пивоварова обвинили в сотрудничестве с нежелательной организацией – "Открытой Россией". Уголовное дело против Пивоварова возбудили спустя два дня после того, как организацию ликвидировали. Изначально политику предъявили обвинение в том, что он якобы в Краснодаре сделал репост, связанный с "Открытой Россией", в фейсбуке. Соратники Пивоварова утверждают, что запись была сделана не им. Позже в обвинительном заключении увеличилось число постов, которые вменяют в вину Пивоварову, и прибавилась организация мероприятий. Политика задержали в Петербурге, в аэропорту Пулково, и отправили в Краснодар, где с 11 ноября 2021 года начался суд над Пивоваровым по существу.

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