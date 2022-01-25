С ног на голову. Андрей Пивоваров – о доверии к страхам

Летом 1981 года сотрудники советской разведки получили указания собрать подтверждения подготовки Запада к ядерной атаке на CCСР. Так началась одна из самых мощных операций советской разведки за всё мирное время, получившая название РЯН, "Ракетно-ядерное нападение". Утверждение о том, что Запад (а именно США) собирается первым напасть на СССР, сделал Юрий Андропов, в ту пору – глава КГБ. С ростом влияния Андропова и особенно с того момента, когда он пересел в кресло генерального секретаря ЦК КПСС, проект РЯН, как считают многие историки, стал едва ли не основополагающим не только в деятельности разведки, но и во всей кремлёвской внешней политике.

Абсурдное на первый взгляд предположение, спущенное с вершин силовой системы, не могло встретить сопротивления, а наоборот, стало обрастать нужными доказательствами. Никто из подчиненных не смел перечить всемогущему главе КГБ, эффективность работы сети шпионов и информаторов измерялась числом добытых подтверждений. При таких вводных, естественно, советская бюрократическая машина находила подтверждение тезиса начальника о готовящейся ядерной атаке во всём: от плановых армейских учений до увеличения запасов консервов на складах или чересчур частых вечерних совещаниях в зданиях Министерства обороны. Геронтократы в Кремле верили в свои страхи, и в выстроенной ими системе не существовало никого, кто мог бы им возразить. Эта история не так известна, как Карибский кризис, но в те годы мир находился очень близко к началу полномасштабного, в том числе ядерного, столкновения.



Этот пример интересен в первую очередь для понимания образа мыслей и способов принятия решений кремлёвских политиков. Прошло 40 лет, возраст нашей верхушки довольно близок к позднебрежневскому, им всем под 70 или уже за 70. Большая часть руководства страны, члены Совета безопасности – выходцы из силовых структур, начинавшие работать ещё в КГБ, они даже застали операцию РЯН. Андропова нынешние власти чтят, недаром памятная доска на Лубянке восстановлена уже в наши дни.

Ни превращаться в радиоактивный пепел, ни отправляться в рай ради чужих страхов никому не охота

Именно поэтому нынешняя агрессивная московская риторика и опасна. Они не имитируют, а искренне верят в свои фобии. Они верят, что если журналист занимается расследованием коррупции чиновников, то это непременно оплачено иностранным врагом, а он сам – агент. Если муниципальные депутаты или активисты собрались на конференцию, то обсуждают они никак не благоустройство и реформы, а обязательно готовят заговор и революцию. Они верят в то, что всем, кто ходит на митинги, платят, а Украина, безусловно, с подачи американцев готовится развернуть агрессивную войну.



Система поставлена с ног на голову: она запрашивает подтверждение теорий, в которые верит руководство. И, конечно же, получает их, ведь в вертикальной модели это лучший способ проявить лояльность и продвинуться по службе. Можно получить новый бюджет на борьбу с только что выявленной угрозой.



Главная опасность всего этого, кроме непомерных расходов и новых репрессий, в том, что какой-то из страхов могут "накачать" чрезмерно. Поверив в "неопровержимые доказательства", собранные в нужную папочку, мы полезем с упреждающим ударом в Украину или куда-то ещё.

Но ни превращаться в радиоактивный пепел, ни отправляться в рай ради чужих страхов никому не охота.

Андрей Пивоваров – российский политик. Находится в заключении, обвиняется властями в сотрудничестве с нежелательной организацией. Внесён правозащитным центром "Мемориал" (объявлен "иностранным агентом", оспаривает это решение) в список политических заключённых



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