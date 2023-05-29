Анджей Дуда предложил расследовать "пророссийские" действия оппозиции

Польский президент Анджей Дуда заявил в понедельник о намерении подписать законопроект о расследовании деятельности оппозиционной партии "Гражданская платформа" в предшествующие годы. Речь идет о подозрении, что партия позволила России "неподобающим образом" влиять на Польшу и таким образом поставить её в зависимость от Москвы в области поставок энергоносителей.

Либеральная партия "Гражданская платформа", находившаяся у власти с 2007 по 2015 год, отвергает выдвинутые подозрения и заявляет, что законопроект призван подорвать доверие избирателей к бывшему премьер-министру Дональду Туску.

Готовность президента Дуды подписать закон связана, по его словам, с необходимостью скорейшего вступления этого акта в силу. Однако, Дуда также объявил, что обратиться в Конституционный Суд с просьбой рассмотреть и аргументы критиков, считающих предлагаемый закон "неконституционным".

Проектом закона предусмотрено создание следственной комиссии, которая могла бы обнародовать предварительные итоги своей деятельности в сентябре. В Польше предстоящей осенью, в октябре или ноябре, должны пройти всеобщие выборы, сообщает Reuters.

"В нормальной демократической стране президент этой страны никогда не подписал бы такого "сталинского" закона, заявил частному телеканалу TVN 24 депутат от "Гражданской платформы" Марцин Киервиньски".

Польская судейская ассоциация Ассоциация судей заявила, что предлагаемый закон нарушает ценности Европейского Союза и мог бы повлечь за собой новые европейские меры наказания в отношение Польши в связи с её отступлением от демократии.

Посол США в Польше Марк Бжезинский, также высказал свою озабоченность. "Правительство США разделяет озабоченность в связи с законом, который может повлиять на желание избирателей голосовать за тех, за кого они хотят", заявил посол частному телеканалу TVN24 BiS.

Недавние опросы общественного мнения показывают, что партия "Правда и Справедливость" по-прежнему пользуется наибольшей поддержкой среди политических партий - более 30%. Но это не гарантирует ей победы, достаточной для получения большинства в парламенте.

Парламентской комиссии предстоит проверить период с 2007 по 2022 года. У нее также будут полномочия, в случае выявления людей, действовавших "под российским влиянием", лишить их права занимать государственные должности.

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