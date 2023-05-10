Польша изъяла больше миллиона долларов со счетов посольства РФ

Власти Польши изъяли с банковских счетов российского посольства и торгового представительства более одного миллиона долларов. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

О том, что прокуратура Польши изъяла деньги со счетов российских миссий стало известно в конце апреля, но о суммах тогда не сообщалось. Посол России в Польше Сергей Андреев отмечал, что речь идёт о крупных суммах. Москва заявила о нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Счета российского посольства в Польше были заблокированы в марте 2022 года, вскоре после начала военного вторжения России в Украину. Причиной блокировки стали подозрения польских властей, что деньги со счетов посольства России могли использоваться для финансирования терроризма или отмывания незаконно полученных средств. В ответ российская сторона также заморозила счета польского посольства в Москве.

Решение об изъятии средств Антонов не оспаривал. Оно вступило в силу. Россия ранее обещала дать ответ на решение Польши.

О том, куда будут направлены деньги, изъятые у России, Rzeczpospolita не уточняет.

Польша - одна из наиболее активных противниц нападения России на Украину. Она оказывает значительную военную помощь Украине как в рамках НАТО, так и самостоятельно. Польша приняла несколько миллионов украинских беженцев из Украины — больше, чем любая другая страна.

В Польше регулярно проходят акции протеста против войны. 9 мая украинские и проукраинские активисты не позволили российскому послу возложить венок к памятнику солдат Красной армии в Варшаве. МИД России назвал случившееся "диким отношением" и "оскорблением памяти более 600 тысяч советских воинов, погибших при освобождении Польши от германской оккупации".

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