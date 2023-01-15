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Ангарский маньяк заявил о "мечте" отправиться на войну

Михаил Попков в окрестностях Ангарска во время следственного эксперимента

Михаил Попков, бывший милиционер из Ангарска, осуждённый к пожизненному заключению за убийство более 80 женщин, заявил в интервью "Вести-Иркутск", что у него есть мечта - попасть в армию.

В том же интервью так называемый Ангарский маньяк сообщил, что ранее признался ещё в двух убийствах, после чего его этапировали из Мордовии в Иркутск - сообщает Сибирь.Реалии.

Как сказал Попков, прямо сейчас он в армию не собирается, потому что "это не компьютерная игрушка, и это не книжка художественная". "Просто после теплого помещения оказаться в холодной траншее, на сколько там человека хватит?" - сказал осуждённый за убийства. Но когда пройдёт зима, "самые морозы", он бы "не задумываясь согласился" отправиться на войну с Украиной, хотя и сомневается, что его возьмут. По словам бывшего милиционера, у него востребованная военно-учётная специальность.

О "ЧВК Вагнера", которая вербует в российских колониях заключённых для участия в войне, Попков не упомянул.

  • Михаил Попков совершал преступления с 1992 по 2010 годы в Иркутской области. До 1998 года он служил в органах внутренних дел. Его задержали в 2012 году во Владивостоке.
  • В 2015 году Попкова признали виновным в убийствах 22 женщин и приговорили к пожизненному лишению свободы. 10 декабря 2018 года суд Иркутской области признал его виновным в совершении еще 59 убийств и присудил второй пожизненный срок.
  • Ранее Попков также признался в двух убийствах уже после того, как уже получил два пожизненных срока. За эти преступления ему дополнительно назначили 9,8 года колонии особого режима.
  • Летом прошлого года стало известно о том, что глава "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин ездит по российским колониям и вербует на войну заключённых, в том числе осуждённых за тяжкие преступления, включая убийства. Им обещают помилование спустя полгода после участия в боевых действиях.
  • Недавно Пригожин сообщил о возвращении домой после помилования первой группы завербованных заключённых. Как установили журналисты Русской службы BBC и издания "Агентство", среди них были осуждённые за грабежи, убийства, наркоторговлю.
  • Известны также имена нескольких погибших в Украине бывших заключённых. Один из них, похороненный с почестями, в частности, был осуждён за убийство собственной матери.

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