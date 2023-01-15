Ангарский маньяк заявил о "мечте" отправиться на войну

Михаил Попков, бывший милиционер из Ангарска, осуждённый к пожизненному заключению за убийство более 80 женщин, заявил в интервью "Вести-Иркутск", что у него есть мечта - попасть в армию.

В том же интервью так называемый Ангарский маньяк сообщил, что ранее признался ещё в двух убийствах, после чего его этапировали из Мордовии в Иркутск - сообщает Сибирь.Реалии.

Как сказал Попков, прямо сейчас он в армию не собирается, потому что "это не компьютерная игрушка, и это не книжка художественная". "Просто после теплого помещения оказаться в холодной траншее, на сколько там человека хватит?" - сказал осуждённый за убийства. Но когда пройдёт зима, "самые морозы", он бы "не задумываясь согласился" отправиться на войну с Украиной, хотя и сомневается, что его возьмут. По словам бывшего милиционера, у него востребованная военно-учётная специальность.

О "ЧВК Вагнера", которая вербует в российских колониях заключённых для участия в войне, Попков не упомянул.