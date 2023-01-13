Герои Путина. Блогеры о "вагнеровце", убившем родную мать

Одним из самых обсуждаемых текстов последних дней стала новостная заметка на сайте екатеринбургского издания "Е1", посвященная похоронам "героя СВО" и почестям, которых он удостоился на родине. "Герой", попавший на войну из колонии благодаря вербовке в "ЧВК Вагнера", оказался убийцей с "творческой натурой". Колоритные подробности, упоминающиеся в заметке, цитируют многие блогеры.

Максим Сатановский

Резьбой по кости, пишут, увлекался. Хобби стало профессией

Сергей Медведев

В школе, где учился Молодцов, установлена памятная доска и парта героя, выставлен почетный караул.

В картотеке Серовского суда есть приговор, вынесенный Молодцову в марте 2017 года. В документе указано, что Сергей вместе со своей сожительницей жил у пожилой матери, чтобы ухаживать за ней. Он злоупотреблял алкоголем и в один из вечеров, когда напился, забил мать до смерти, сломав ей несколько костей. В суде он утверждал, что она "сама упала".

Олег Пшеничный

Ещё до этого он сидел по тяжкой статье (кого-то в Уссурийске не добил до смерти), но его выпустили досрочно и он поехал «заботиться о матери» на Урал.

Местный глава администрации не побоялся сказать в интервью, что «это душегуб»

Но надо отметить вот что: уже когда его с почестями хоронили, местный глава администрации самого маленького уровня не побоялся сказать в официальном интервью, что «это душегуб».

Ну и то, что это работа местных журналистов, которые это всё вытащили и опубликовали в поднадзорной прессе.

Сергей Погребняк

А ведь сочинят же песню в честь подвига Молодцова на мотив «Знаете, каким он парнем был?». Ну или кино снимут, с душераздирающим финалом «Пройдут пионеры - салют Молодцову!»

Татьяна Озерная

Герои путина - они такие. Каков поп - таков и приход. Ещё фотку этого душегуба в бессмертном полку потащат. А местный-то глава - молодец, назвал вещь своим именем. Не утратил ещё человеческое.

Ася Штейн

Скоро ждите в новостях вашего города

То, что уголовники выходят из колоний по воле Евгения Пригожина, уже давно стало поводом говорить о разрушении государственных институтов в России.

Андрей Мальгин

Что такое конец государства? А вот что.

В городе Серове с почестями простились с вагнеровцем Сергеем Молодцовым

О том, что герой забил до смерти мать и был приговорен к одиннадцати годам лишения свободы, на церемонии не вспоминали.

В школе, где учился Молодцов, поставили почетный караул. Детей призвали брать с него пример.

Есет Есенгараев

Приветствую последователей конспирологии и хочу их спросить: А какие инструкции заставляют российские власти мобилизовывать убийц и садистов, а потом заставлять учителей и школьников их прославлять? На ваш взгляд, это инструкция от Бильдербергского клуба или от Вашингтонского обкома?

Многим кажется, что в новости о почетных похоронах "вагнеровца"-уголовника отразилась вся суть нынешнего российского государства.

Алексей Мананников

В этой новости весь современный прекрасный "русский мир" .

Каким он стал после 24 февраля прошлого года.

Денис Казанский

Убить просто свою мать - невыгодно, за это посадят. А вот если еще убить чужую мать в Украине - тогда уже герой

В России, чтобы искупить вину за убийство, нужно убить еще и кого-то в Украине. Тогда тебя простят и зауважают. Это примерно как акция 2 по цене 1 в супермаркете. Убить просто свою мать - невыгодно, за это посадят. А вот если еще вдобавок к этому поехал и убил еще чью-то чужую мать в Украине - тогда уже герой.

Это, конечно, непостижимо, что в стране, где люди очень похожи на нас, где у меня до сих пор остались родственники, могут в один день просто выпустить из тюрем убийц и насильников, и пояснить им, что убивать людей не так уж и плохо, если они украинцы.

Еще недавно это казалось невозможным. Казалось, такая дичь бывает только в каких-то фантастических фильмах, типа «Судная ночь» или «Голодные игры». Но это происходит прямо сейчас.

Юлия Свайди

Россия - страна героев…

P.S. Ну, хоть не от алкоголя умер и не гей какой-нибудь

Роман Дубровский

Удивительные, неординарные, честные, любящие жизнь люди защищают нас от Украины

Леонид Швец

"Теряем лучших..."

Константин Эггерт

Продолжаем ждать антипутинского восстания масс.

Дмитро Пруденко

Какая страна, какие времена - такие и герои.

Россия сегодня - это не страна Пушкина, Чайковского или Гагарина.

Это страна Молодцовых. Им посвящены статьи в газетах, памятные доски и прочее.

Алена Солнцева

Все обсуждают уровень насилия в душах россиян. Дескать, границы нормы насилия где проходят. Убить мать или бабушку - это уже зашквар или все же нет?

В нашей деревне относительно молодой мужик сошелся с женщиной, убившей своего мужа (она получила условный срок). Спрашиваю его, как так вышло? Он отвечает, что муж избивал жену велосипедной цепью, ну вот она не выдержала и ударила его топором. Он умер.

Мужики бьют жен, детей, матерей. Еще один мой деревенский приятель, ныне весьма благочестивый, по молодости напивался и лупил одну из своих жен, сотрудницу федерального музея. Она в ночной рубашке бегала по улице, спасаясь от побоев, но у нее не было там родни, и приходилось возвращаться к мужу. Потом сбежала совсем, уехала. соседи не вмешивались - это дело семейное. Иная жена и матери не жалуется - терпит.

Норма ли это?

Станислав Панасик

Убеждён, что героизация подонков раздуется до совершенно невероятных масштабов

Убеждён, что героизация подонков не просто продолжится (вспомним "героя" Моторолу, когда это было, уже никто и не помнит), а раздуется до совершенно невероятных масштабов. Это необходимо для разрушения этических основ общества, чтобы каждый всегда был готов уничтожить каждого и любого.

Больше всего мне "понравилось" (беру в кавычки, потому что это неправильное слово, но самое близкое по смыслу) интервью как я понял в чатрулетке с военным преступником из РФ. Когда у него спросили, а за что ты воюешь, так он прямо и просто ответил - за деньги. А ещё он рассказал о ремарковском (Ремарка он, конечно, не читал, но описал точь-в-точь) экстазе от убийства, что вот был человек, а вот ты его убил и счастлив от победы.

Других "побед" у них нет и не будет, других "героев" тоже, дальше только мрак и разруха. К сожалению, это мало кто понимает, отсюда недостаточная поддержка Украины оружием. Если не мы их, то они нас, всё просто.

Те участники войны, у которых нет криминального прошлого, теперь тоже стали преступниками, отмечает в интервью "Эху" Владислав Иноземцев:

Люди, которые вернутся с этой войны, не могут восприниматься ни как защитники России, ни как сколь-либо нравственные существа

Через [войну], пока она не закончится, пройдёт, я думаю, не менее полумиллиона (а скорее всего намного больше) россиян. Все они не могут не восприниматься как преступники, вторгшиеся в независимую страну и принесшие туда смерть и разрушения. Более того: эта держава ещё недавно была частью общей советской «семьи», украинцы составляют значительную этническую группу в самой России, а вклад украинского народа в достижения нашей страны неоспорим и огромен. Люди, которые вернутся с этой войны, не могут восприниматься ни как защитники России (Украина на нас не нападала), ни как сколь-либо нравственные существа, так как они забыли о совести и порядочности и предали ради непонятно чего всю общую историческую память. Предоставление им каких-либо льгот или привилегий, о чём уже начинают говорить — вопиющее преступление против любых норм морали.

Собственно, вопрос очень прост: на что сможет надеяться общество, если оно станет героизировать мародёров и наёмников? И как оно сможет жить, если попытается проигнорировать (а тем более маргинализировать) их?

Но до маргинализации вчерашних мародеров пока далеко: пока что другие депутаты не исключают блестящей политической карьеры для "участников СВО".

Анатолий Несмиян

Вчера депутат от Единой России Гурулёв сообщил, что не видит препятствий для того, чтобы герои известной частной военной компании могли бы стать депутатами Государственной думы. «У них есть необходимые компетенции», - сказал Гурулёв.

Ну, на днях похоронили героя, забившего свою собственную мать до смерти - видимо, с компетенциями у него все в полном порядке, жаль, не смог принять участие в работе Думы по объективным причинам.

Ограбленная, нищая, озлобленная страна без малейших перспектив может производить только такое «глубинное население»

Контингент, который подбирается в ЧВК прямиком с зон - это классическое социальное дно. Оно есть в любой стране, просто в таких странах, как Россия, оно и глубже, и придонные слои толще. Ограбленная, нищая, озлобленная страна без малейших перспектив может производить только такое «глубинное население». Какие именно компетенции Гурулёв нашел у убийц и насильников, сказать сложно.

Есть, конечно, небольшая закавыка: даже по российскому законодательству бывшим осужденным по тяжким статьям нельзя избираться, но это как раз можно поправить. Социально близкий элемент, как-никак. Почему бы не порадеть за хорошего человека?

Правда, пока неизвестно: это Гурулёв от красного словца сказал или все-таки выражает линию руководства.

Аббас Галлямов

Послушал интервью депутата Гурулева, доказывающего, что отвоевавшие в «Вагнере» уголовники вполне способны стать хорошими политиками. Вспомнил в этой связи лозунг, используя который Кремль долгие годы выдавливал из политики неугодных: «Криминал пытается прорваться во власть».

Можно поздравить россиян, в течение ближайшего года-двух именно это и произойдёт. Криминал прорвётся во власть. Усилиями этого самого Кремля.

Криминал и власть в России плотно срослись уже давно, уверены другие комментаторы.

Алина Витухновская

На самом деле - это и есть их латентная декларация. Они и говорят - прямо или косвенно - мы криминал. И их цель с недавних пор - не обеление себя, попытка выглядеть "хорошими", нормальными, форматными, приличными. А, наоборот, именно чистым криминалом, способным на все. Это тешит их недоразвитое тщеславие. И выполняет функцию по устрашению масс.

Мнения по поводу того, как долго может просуществовать такое государство, расходятся.

Игорь Эйдман

Такого ещё не было нигде и никогда, ни в нацистской Германии, ни в сталинском СССР. Убийство матери в любой культурной традиции считается тягчайшим, несмываемым грехом и позором.

Путинский режим создал противоположную общечеловеческим ценностям антимораль и антикультуру

Путинский режим создал противоположную общечеловеческим ценностям антимораль и антикультуру, где зло объявлено добром и наоборот. Убил свою мать, а потом пошёл за деньги убивать соседей - ты герой. Вышел с плакатом "Нет войне!" - преступник.

Убивай, насилуй, воруй - это социально одобряемое поведение, за это тебя героем объявят. Главное, не сочувствуй жертвам, не выступай против войны и убийств. В этом случае ты будешь иногаетом и предателем.

Эх, Чикатило не дожил. В путинской России его бы тоже могли героем объявить, главное, чтобы побольше украинцев и украинок убивал.

А что удивляться. В стране у власти его братья-близнецы. Полицейские Чикатилы со швабрами, военные Чикатилы с ворованными унитазами, Чикатило-Пригожин с кровавой кувалдой. Чикатило-Медведев с безумной злобой, Чикатило-Путин с новичком и ракетами.

Я думаю, даже в КНДР не могли провозгласить героем человека, убившего по пьяни свою маму. Просто из прагматических соображений. Должны же соблюдаться хоть какие-то культурные нормы и запреты, на них держится любое общество, иначе "всё позволено", начнётся аномия, бардак и хаос. Путинское государство, отменившее элементарные нравственные табу, принятые в мировой культуре, не может быть жизнеспособным.

Максим Трудолюбов

Идея монополии на насилие как признака легитимного государства родилась в общественной среде, в которой она имела иной смысл, чем в России. В европейских странах, даже в Германии (Макс Вебер, более ста лет назад) существовала важная для здоровья общества грань между насилием, остающемся в русле права, и противоправным, криминальным насилием. Эта грань существует в тех странах, в которых общество сумело противопоставить насилию - право. Ту легитимность, которую имел в виду Вебер, обеспечивает монополия на правовое насилие, а не на какое угодно. В России общество не сумело противопоставить силе - право. Российское общество, в разных своих исторических обличьях, могло противопоставить силе - бегство. Бегство принимало формы ухода в пограничные области, завоевания неохваченных имперским государством территорий (отсюда огромные размеры страны), избегания призыва и налогов. Сравнительно немногие хотели и могли противопоставить российскому государству эмиграцию в другие государства.

Государство борется за монополию на насилие, которое совмещает в себе элементы правового и криминального

Таким образом, в наше время мы имеем дело с обострением старого, скорее, чем с явлением нового. Государство борется за монополию на насилие, которое совмещает в себе элементы правового и криминального. Фаворит Путина уголовник Пригожин - одно из внешних проявлений и символ этого слияния. Появление Пригожина - не признак утраты государством монополии на насилие, а признак попытки установить монополию и на криминальное насилие тоже, поставить криминальное сообщество себе на службу. В том же русле - убийства оппонентов, странные смерти госбизнесменов, угрозы и шантаж по отношению к придворным. Веберовскую легитимность на таком основании не построишь. Такой легитимности у нынешнего государства нет, но оно от того не распадается. Оно добивается не легитимности, а подчинения общества силой, материальной заинтересованностью (выплаты мобилизованным, заказы промышленности и т.д) и, в меньшей степени, пропагандой. Общество, как и прежде, отвечает бегством. Количество беглецов от государства внутри страны не поддается учету (хотя есть оценки), но оно было велико и до нынешней фазы внутренней и внешней войны. А нынешняя многомиллионная и разобщенная диаспора выходцев из России, собравшаяся за минувшие десятилетия, возможно, самая большая в истории.

Будучи нелегитимным, нынешнее российское государство может просуществовать долго

То, что так было «всегда», не значит, что так всегда и будет. Но, на мой взгляд, следует трезво отдавать себе отчет в том, что, будучи с правовой точки зрения нелегитимным, нынешнее российское государство может просуществовать долго. Скорее всего хотя бы в минимальные рамки его введет нехватка денег и исчерпание пропагандистских лозунгов. В дальнейшем - отделение криминального насилия от правового станет важнейшей политической задачей. Хорошо, что это не политизированная задача в узком смысле. Это и либеральная, и консервативная идея одновременно. В проведении четкой грани между правом и преступлением потенциально заинтересована бОльшая часть общества. Не знаю только, будет ли у этого запроса шанс воплотиться. Не исключено, что общество и в дальнейшем будет выбирать свободу от государства («волю»), а не подчинение государства праву.