Англия впервые выиграла женский Чемпионат Европы по футболу

Сборная Англии со счётом 2:1 обыграла команду Германии в финале женского Чемпионата Европы по футболу. Это первая международная победа Англии в истории женского футбола, и первая – в истории английского футбола с 1966 года.

Решающий гол за десять минут до конца матча, в дополнительное время, забила 24-летняя Клои Келли. Сразу после этого она сняла футболку, повторив знаменитый поступок нападающей сборной США в финале женского чемпионата мира 1999 года. За это Келли получила жёлтую карточку.

Победа в международном футбольном турнире стала первой для женской сборной Англии и первой для обеих сборных спустя более полувека. Тогда, в 1966 году, мужская сборная Англии обыграла команду Западной Германии.

"Мы в восторге! Это история. Волшебство и момент прорыва в женском спорте", – прокомментировала победу одна из зрительниц матча. Другие отмечали, что сборная вдохновляет их и их дочерей. "Теперь они будут знать, что могут это сделать, и ничто не должно их сдерживать", – сказала женщина, наблюдавшая за матчем на Трафальгарской площади со своими дочерями 8 и 9 лет.