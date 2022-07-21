В FIFA 23 впервые будет женский клубный футбол и не будет России

Американская игровая корпорация Electronic Arts представила новую компьютерную игру в жанре футбольного симулятора FIFA 23. В неё впервые добавили две женские лиги и не стали включать российские команды.

На момент запуска в новой FIFA будут доступны только Женская суперлига FA и Французский женский дивизион 1, но разработчики планируют развивать женский клубный футбол и дальше. Также впервые на обложке игры будут изображены и женщина, и мужчина.

"Мы стремимся создавать равные условия и хотим способствовать развитию женского футбола", – сказал продюсер FIFA 23 Мэтт Лафреньер. В FIFA 23 будут представлены женский чемпионат мира по футболу 2023 года в Австралии и Новой Зеландии и мужской – 2022 года в Катаре.

Кроме того, разработчики подтвердили, что в новой FIFA не будет российских команд: ни национальной сборной, ни российских клубов. "Мы солидарны с украинским народом, призываем к миру и прекращению вторжения в Украину", – говорится в заявлении компании.