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В FIFA 23 впервые будет женский клубный футбол и не будет России

Логотип FIFA 2019 года

Американская игровая корпорация Electronic Arts представила новую компьютерную игру в жанре футбольного симулятора FIFA 23. В неё впервые добавили две женские лиги и не стали включать российские команды.

На момент запуска в новой FIFA будут доступны только Женская суперлига FA и Французский женский дивизион 1, но разработчики планируют развивать женский клубный футбол и дальше. Также впервые на обложке игры будут изображены и женщина, и мужчина.

"Мы стремимся создавать равные условия и хотим способствовать развитию женского футбола", – сказал продюсер FIFA 23 Мэтт Лафреньер. В FIFA 23 будут представлены женский чемпионат мира по футболу 2023 года в Австралии и Новой Зеландии и мужской – 2022 года в Катаре.

Кроме того, разработчики подтвердили, что в новой FIFA не будет российских команд: ни национальной сборной, ни российских клубов. "Мы солидарны с украинским народом, призываем к миру и прекращению вторжения в Украину", – говорится в заявлении компании.

  • В ответ на вторжение России в Украину Electronic Arts удалила российские команды из FIFA 22 и остановила продажи всех своих игр в России и Беларуси.
  • Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на это более тысячи организаций свернули свою деятельность в России, в том числе несколько международных спортивных федераций.

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