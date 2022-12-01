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Ангола просит Интерпол разыскать Изабель душ Сантуш

Дочь бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш

Интерпол подтвердил, что по запросу ангольских властей распространил "красное уведомление" о международном розыске в отношении дочери бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш. Об этом сообщает Reuters.

Так называемое красное уведомление – это не международный ордер на арест, а просьба к правоохранительным органам по всему миру найти и временно арестовать лицо в ожидании экстрадиции, выдачи или аналогичного судебного иска, пояснили в Интерполе.

Душ Сантуш, которая считалась богатейшей женщиной Африки по версии Forbes, на родине обвиняется в различных преступлениях, включая растрату, торговлю влиянием, отмывание денег и мошенничество. В частности, в 2020 году власти Анголы обвинили душ Сантуш и её мужа в том, что они перевели один миллиард долларов бюджетных средств на счета компаний, в которых владели долями, в том числе в национальной нефтяной компании Sonangol .

Душ Сантуш отрицает вину и называет уголовное преследование политически мотивированным.

В 2019 году Forbes оценивал состояние Изабель душ Сантуш в 2,3 миллиарда долларов. В 2021 году журнал убрал её из списка миллиардеров после того, как ее средства были заморожены из-за многочисленных обвинений.

У Изабель душ Сантуш есть российское гражданство. Её мать родом из Пензы. Это, по мнению экспертов, может помочь душ Сантуш избежать экстрадиции в Анголу. Сейчас она живёт в Дубае.

Её отец - Жозе Эдуарду душ Сантуш был президентом Анголы с 1979 до 2017 годы. Многие из его детей занимали государственные посты, однако после ухода душ Сантуша в отставку были с них смещены. Один из его сыновей был в сентябре 2018 года арестован по обвинениям в коррупции. Самого душ Сантуша также обвиняли в коррупции и авторитаризме. Он умер в июле этого года.

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