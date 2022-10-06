Анни Эрно получила Нобелевскую премию по литературе

82-летняя французская писательница Анни Эрно стала лауреатом Нобелевской премии по литературе. Объявление состоялось 6 октября в Стокгольме. Трансляция велась в ютьюб-канале премии.

Автор награждена "за храбрость и клиническую точность, с которой она вскрывает истоки отчужденности и коллективные ограничения личной памяти".

В своих книгах писательница осмысляет события и ситуации современности через автобиографические истории.

На русский язык переводились пять книг Эрно. Самая известная из них — "Событие" (2000), в ней писательница рассказала о подпольном аборте, который она сделала в 1963 году. В 2021 году фильм был экранизирован режиссёром Одри Диваном. За него он получил "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля.