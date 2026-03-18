Аномалия Ремесла. Доносчик на Навального теперь критикует Путина

01:15 Двенадцатая годовщина начала войны России против Украины

02:04 Сергей Шойгу говорит об опасности ударов по всей России

03:31 «Приписки» Валерия Герасимова по поводу захвата Константиновки

07:24 Владимир Зеленский во время визита в Великобританию мрачно оценил перспективы переговоров по Украине

08:53 Дональд Трамп подумывает о выходе США из НАТО из-за отказа стран Европы поддержать операцию против Ирана

10:23 Тегеран признал гибель Али Лариджани; израильским ударом убит начальник иранской разведки

11:49 Писавший когда-то доносы на Алексея Навального юрист и блогер Илья Ремесло назвал Владимира Путина военным преступником

20:23 В СИЗО умер российский политзаключенный Владимир Осипов

22:13 Вышла на свободу общественная активистка Дарья Козырева, осужденная по делу о «повторной дискредитации» армии

23:05 Лауреат «Оскара» Шон Пенн приехал в Украину