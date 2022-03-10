Антивоенный комитет запустил проект по поддержке эмигрантов из России

Антивоенный комитет России, созданный оппозиционерами и общественными деятели в эмиграции, анонсировал запуск проекта "Ковчег" — группы поддержки россиян, покинувших страну из-за войны с Украиной.
В Ереване и Стамбуле волонтёры готовы предоставить бесплатно жильё, в других странах – консультации.
В частности, участники проекта "Ковчег" ответят на общие юридические вопросы, помогут разобраться с документами на проживание, с получением виз и открытием банковских счетов. Проект также будет работать как сообщество для знакомств с другими эмигрантами, "не видящими для себя возможностей жить в путинской России".
Консультации будут предоставлять через специальный бот в телеграме. Здесь же через другой бот службы поддержки можно записаться в волонтёры или предоставить жильё эмигрантам.
- Антивоенный комитет России создали оппозиционные и общественные деятели, находящиеся в эмиграции. Среди учредителей Антивоенного комитета России – бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, политики Дмитрий Гудков, Гарри Каспаров, Владимир Кара-Мурза, экономисты Сергей Гуриев и Сергей Алексашенко, историк Юрий Пивоваров, журналист Евгений Киселев, предприниматели Борис Зимин и Евгений Чичваркин, писатель Виктор Шендерович.
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