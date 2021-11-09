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Лицом к событию

Они предали утопию. Вторую Россию, созданную для них

Алексей Толстой, коллаж

Те, которые ехали назад в Россию, сами себя обманывали, им казалось, что можно вернуться, вернуться к своему народу и к той жизни, какую они когда-то знали. Те, которые оставались, возвращенцев считали предателями мечты, утопии, той самой второй России, которая кропотливо возводилась для них на Западе. Журналист Иван Толстой и историк Никита Петров о том, почему во все времена и "волны" возвращение на родину влекло за собой главным образом разочарование. И когда же придет эпоха, когда "возвращение" перестанет ассоциироваться с "трагедией". Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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