Антонина Фаворская получила премию "За мужество и верность профессии"

Создатели премии "Редколлегия" учредили новую специальную премию "За мужество и верность профессии". Первым лауреатом премии стала арестованная журналистка SOTAvision Антонина Фаворская.

Журналистку обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Таковым следствие называет основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией. По версии следствия, Фаворская собирала материалы, снимала и монтировала видеоролики и создавала публикации для фонда. Пресс-секретарь Юлии Навальной Кира Ярмыш вчера заявила, что это неправда. 29 марта суд отправил журналистку в СИЗО.

По предъявленной статье журналистке грозит до 6 лет лишения свободы. ФБК был признан российскими властями экстремистской организацией в 2021 году.