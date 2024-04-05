Антонина Фаворская получила премию "За мужество и верность профессии"

Создатели премии "Редколлегия" учредили новую специальную премию "За мужество и верность профессии". Первым лауреатом премии стала арестованная журналистка SOTAvision Антонина Фаворская.
Журналистку обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Таковым следствие называет основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией. По версии следствия, Фаворская собирала материалы, снимала и монтировала видеоролики и создавала публикации для фонда. Пресс-секретарь Юлии Навальной Кира Ярмыш вчера заявила, что это неправда. 29 марта суд отправил журналистку в СИЗО.
По предъявленной статье журналистке грозит до 6 лет лишения свободы. ФБК был признан российскими властями экстремистской организацией в 2021 году.
- Фаворскую задержали 17 марта в кафе после посещения могилы Алексея Навального на Борисовском кладбище - из-за анонимного звонка о неизвестном совершённом преступлении. На следующий день её арестовали на 10 суток по статье о неповиновении полицейским: якобы Фаворская отказалась предъявить им документы, "демонстративно махала руками, хватала за форменное обмундирование и пыталась убежать".
- 27 марта журналистка должна была выйти из московского спецприёмника "Сахарово", однако на выходе её снова задержали и повезли на обыск домой.
- Антонина Фаворская освещала заседания судов по искам Алексея Навального во Владимире и Коврове. За месяц до гибели политика журналистка ездила в Харп, чтобы снять репортаж о городе, где расположена колония, куда этапировали Навального. Именно Фаворская сняла последнее видео с оппозиционером 15 февраля.
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