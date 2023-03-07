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Антониу Гутерриш в среду проведет в Киеве переговоры с Зеленским

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Украины Владимир Зеленский, Львов, 18 авгута 2022 (архив)

В среду в Киеве ожидается встреча Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По информации из источников ООН, во вторник Гутерриш прилетел в Польшу, откуда направится в Украину. По предварительным сведениям, будет обсуждаться вопрос о продлении так называемой "зерновой сделки" - соглашении между ООН, Турцией, Россией и Украиной об экспорте украинского зерна через черноморские порты. Участники договоренностей заключили эту сделку в июле 2022 года.

Агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленный источник в украинском правительстве, сообщило, что в настоящее время Украина ведёт с Россией опосредованные переговоры - через международных партнеров, имеющих контакты с Москвой.

Украина и Россия входят в число крупнейших поставщиков зерна на мировые рынки. После российского полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года западные державы приняли жесткие санкции против страны-агрессора. Российский экспорт зерна и удобрений не стал объектом санкций. Однако, Россия заявила о невозможности продолжения экспорта из-за ограничений на платежные операции, логистику и страхование, возникших в результате санкций.

Гутерриш направляется в Украину вместе с высокопоставленными чиновниками ООН, отвечающими за оказание продовольственной помощи нуждающимся странам и проведение международных торговых операций.

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