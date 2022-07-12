Первые иностранные суда зашли в порты Украины для вывоза зерна

Восемь иностранных судов впервые с начала полномасштабного вторжения России зашли в украинские порты под погрузку зерном. Об этом сообщили Военно-морские силы Украины в фейсбуке.

Зерно вывезут через речные порты канала Дунай-Черное море. Все грузовые суда в целях безопасности будут сопровождать военные корабли. По данным Киева, это стало возможным благодаря тому, что Украина вернула контроль над островом Змеиный.

В ООН заявили, что экспорт зерна через канал Дунай-Черное море - важен, но этого недостаточно для предотвращения мирового голода.

Киев и страны Запада обвиняют Россию в захвате морских портов Украины на Азовском море - в том числе в захваченных российскими войсками Мариуполе и Бердянске. Освобождение острова Змеиный, откуда 31 июня ушли российские войска, позволяет Украине контролировать надводную и воздушную обстановку над Чёрным морем и обеспечивать безопасное движение гражданских судов.

Украина также обвиняет Россию в краже и перепродаже украинского зерна, Россия Украину - в том, что она сама усложнила доступ к своим портам. Посредником в этом вопросе выступила Анкара. 11 июля президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил по телефону вопросы вывоза украинского продовольствия с президентами России и Украины.