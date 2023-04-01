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AP: Во вторник Трампу предъявят как минимум одно уголовное обвинение

Бывший президент США Дональд Трамп предстанет перед судом во вторник. Ему предъявят многочисленные обвинения, в том числе – как минимум одно уголовное. Об этом сообщает Associated Press.

Обвинительное заключение пока не опубликовано, но, по сведениям CNN, Трампу будет предъявлено более 30 обвинений, связанных с мошенничеством в бизнесе. По информации AP, среди них одно – в тяжком преступлении.

Трампа подозревают в фальсификации документов по выплате сотен тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс и бывшей модели Playboy Карен Макдугал – "за молчание" о сексуальных с ним связях. Эти суммы были оформлены как расходы на юридические услуги во время президентской кампании в 2016 году, пишет CNN.

Трамп отрицает, что у него были романы с Дэниэлс и Макдугал, называет себя "абсолютно невиновным" и утверждает, что дело политически мотивировано и судья "его ненавидит".

Когда Трамп явится в суд, его сфотографируют и снимут его отпечатки пальцев – как у любого другого обвиняемого. Однако, по словам его адвоката, на Трампа не будут надевать наручники и вероятно отпустят в тот же день.

Дональд Трамп станет первым экс-президентом в истории США, которому предъявят уголовное обвинение. Это не помешает ему вести предвыборную кампанию: Трамп планирует вновь баллотироваться в президенты США в 2024 году и уже использует судебное преследование для сплочения своих сторонников.

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