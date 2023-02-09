Meta восстановила аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram

Компания Meta восстановила учётные записи бывшего президента США Дональда Трампа в соцсетях Facebook и Instagram.
Meta сообщила о намерении восстановить после двухлетней блокировки аккаунты Трампа в январе. В корпорации тогда отметили, что решение связано с планами Трампа принять участие в президентских выборах в 2024 году.
Вместе с тем компания подчеркнула, то за новое нарушение правил соцсети пост Трампа удалят, а учётную запись заблокируют на срок от месяца до двух лет.
Ранее аккаунт Трампа разблокировал Twitter, но экс-президент в него не вернулся. Он заявил, что будет использовать свою соцсеть Truth Social.
- Учётные записи Дональда Трампа в соцсетях – Facebook, Instagram и Twitter – были заблокированы в январе 2021 года. Тогда сторонники Трампа, не согласные с результатами выборов президента США, взяли штурмом в Вашингтоне здание Капитолия. Погибли несколько человек. Руководство соцсетей решило, что Трамп в своих аккаунтах подстрекал своих сторонников к беспорядкам.
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