Meta восстановила аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram

Компания Meta восстановила учётные записи бывшего президента США Дональда Трампа в соцсетях Facebook и Instagram.

Meta сообщила о намерении восстановить после двухлетней блокировки аккаунты Трампа в январе. В корпорации тогда отметили, что решение связано с планами Трампа принять участие в президентских выборах в 2024 году.

Вместе с тем компания подчеркнула, то за новое нарушение правил соцсети пост Трампа удалят, а учётную запись заблокируют на срок от месяца до двух лет.

Ранее аккаунт Трампа разблокировал Twitter, но экс-президент в него не вернулся. Он заявил, что будет использовать свою соцсеть Truth Social.