AP: Запад может снять санкции с российских бизнесменов в обмен на помощь Украине

Министр финансов Канады Христя Фриланд предложила отменять санкции против российских бизнесменов в обмен на финансовую помощь на восстановление Украины. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Со слов собеседников агентства, Фриланд подняла этот вопрос на встрече министров финансов стран-членов "Группы семи" (G7) на прошлой неделе, после того, как обсудила его с "российскими олигархами". Фриланд знакома с некоторыми из них ещё со времен журналистской работы в Москве, где она возглавляла московское бюро газеты Financial Times.

Представители Украины знали об обсуждении этого вопроса, отметил источник агентства. Запад, по его словам, заинтересован в том, чтобы российские олигархи "отмежевались " от президента Путина и в то же время обеспечивали финансирование Украины.

Собеседник агентства подчеркнул, что пока это только предложение, никаких решений не принято. Такой вариант, как отмечает АР, может помочь устранить юридические препятствия для властей тех стран (например, Германии), где процедура конфискации замороженных активов очень сложная. Если российские бизнесмены добровольно откажутся от части своего имущества за рубежом, это упростит задачу, считают собеседники агентства.

После российского вторжения в Украину Евросоюз, США, Великобритания и другие страны начали вводить санкции в отношении России, в том числе против бизнесменов. На сегодняшний день под них попали более 30 представителей крупного российского бизнеса. По данным Еврокомиссии, страны ЕС заморозили активы россиян на сумму почти в 10 миллиардов евро.

Существующие законы в большинстве европейских стран и в США не позволяют использовать арестованные активы российских частных лиц, попавших под санкции.