Апелляционный суд утвердил приговор Сафронову - 22 года колонии

Апелляционный суд в Москве оставил без изменений приговор журналисту Ивану Сафронову, осуждённому на 22 года лишения свободы по обвинению в государственной измене.

Приговор, таким образом, вступил в силу, и Сафронова теперь могут этапировать из СИЗО в колонию строгого режима.

Приговор Сафронову вынес в сентябре Мосгорсуд. И он, и апелляционный суд рассматривали дело в закрытом режиме. Защита настаивала на оправдании обвиняемого.

Сафронов не признаёт вину. Многие его коллеги и правозащитники считают приговор политически мотивированной местью за журналистскую работу Сафронова. "Мемориал" признал его политическим заключённым.