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Апелляционный суд утвердил приговор Сафронову - 22 года колонии

Иван Сафронов

Апелляционный суд в Москве оставил без изменений приговор журналисту Ивану Сафронову, осуждённому на 22 года лишения свободы по обвинению в государственной измене.

Приговор, таким образом, вступил в силу, и Сафронова теперь могут этапировать из СИЗО в колонию строгого режима.

Приговор Сафронову вынес в сентябре Мосгорсуд. И он, и апелляционный суд рассматривали дело в закрытом режиме. Защита настаивала на оправдании обвиняемого.

Сафронов не признаёт вину. Многие его коллеги и правозащитники считают приговор политически мотивированной местью за журналистскую работу Сафронова. "Мемориал" признал его политическим заключённым.

  • Сафронова, ранее работавшего корреспондентом "Коммерсанта" и "Ведомостей", арестовали в июле 2020 года. Суд посчитал доказанным версию следствия о том, что в 2017 году журналист передал чешской разведке секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и о деятельности Вооружённых сил России на Ближнем Востоке. Кроме того, его признали виновным в передаче секретных данных, которые попали к немецкой разведке.
  • Журналист был автором ряда резонансных публикаций в СМИ о российской армии, космической и военной промышленности. Следователи отрицают, что уголовное преследование Сафронова связано с его работой, но ранее они предлагали ему заключить досудебное соглашение в обмен на раскрытие журналистских источников.
  • По ряду сообщений, недовольство властей могла вызвать в частности статья Сафронова 2019 года о планах поставки Египту истребителей Су-35.
  • Президент России Владимир Путин дважды публично заявлял, что обвинения связаны с периодом работы в "Роскосмосе", куда Сафронов устроился советником гендиректора по коммуникациям в 2020 году. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнял, что президент "оговорился".

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