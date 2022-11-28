Проект "Мемориал" признал Ивана Сафронова политзаключенным

Российский правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал журналиста Ивана Сафронова политическим заключённым и потребовал его реабилитации. 5 сентября Мосгорсуд приговорил его к 22 годам тюрьмы за государственную измену. Сафронов не признал своей вины. "Мемориал", как и многие другие правозащитники, считают приговор политически мотивированной местью за журналистскую работу Сафронова.
В своём заявлении "Мемориал" пишет, что обвинение против Ивана Сафронова сфабриковано: ФСБ не смогла доказать вину журналиста по вменяемым ему эпизодам, а опубликованная им информация была взята из открытых источников и не содержала секретных сведений. Никаких доказательств вины Сафронова, подчёркивает "Мемориал", не удалось собрать и с помощью слежки за ним и прослушки его телефонов, которые велись начиная с 2014 года.
Правозащитники "Мемориала" также составили аналитическую справку, в которой прослеживается подробная хронология деятельности Сафронова как журналиста и, позже, советника главы Роскосмоса по информационной политике, а также ход его уголовного дела и эпизоды давления на самого журналиста и на его защитников.
- В начале сентября 2022 года Ивана Сафронова признали виновным в госизмене и приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ему также назначили штраф 500 тысяч рублей и два года ограничения свободы после освобождения.
- Сафронова арестовали в июле 2020 года. Суд постановил, что в 2017 году журналист передал чешской разведке секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и о деятельности Вооружённых сил России на Ближнем Востоке. Кроме того, его признали виновным в передаче секретных данных, которые попали к немецкой разведке.
- Журналист был автором ряда резонансных публикаций в СМИ о российской армии, космической и военной промышленности. Следователи отрицают, что уголовное преследование Сафронова связано с его работой, но ранее они предлагали ему заключить досудебное соглашение в обмен на раскрытие журналистских источников.
- Президент России Владимир Путин дважды публично заявлял, что обвинения связаны с периодом работы в "Роскосмосе", куда Сафронов устроился советником гендиректора по коммуникациям в 2020 году. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнял, что президент "оговорился".
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