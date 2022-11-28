Проект "Мемориал" признал Ивана Сафронова политзаключенным

Российский правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал журналиста Ивана Сафронова политическим заключённым и потребовал его реабилитации. 5 сентября Мосгорсуд приговорил его к 22 годам тюрьмы за государственную измену. Сафронов не признал своей вины. "Мемориал", как и многие другие правозащитники, считают приговор политически мотивированной местью за журналистскую работу Сафронова.

В своём заявлении "Мемориал" пишет, что обвинение против Ивана Сафронова сфабриковано: ФСБ не смогла доказать вину журналиста по вменяемым ему эпизодам, а опубликованная им информация была взята из открытых источников и не содержала секретных сведений. Никаких доказательств вины Сафронова, подчёркивает "Мемориал", не удалось собрать и с помощью слежки за ним и прослушки его телефонов, которые велись начиная с 2014 года.

Правозащитники "Мемориала" также составили аналитическую справку, в которой прослеживается подробная хронология деятельности Сафронова как журналиста и, позже, советника главы Роскосмоса по информационной политике, а также ход его уголовного дела и эпизоды давления на самого журналиста и на его защитников.