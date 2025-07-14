Утвержден приговор 10 из 13 осуждённых по делу о диверсиях на ж/д

Апелляционный военный суд в Московской области на несколько месяцев снизил многолетние сроки осуждённым за диверсии Артему Бегояну, Константину Зельцеву и Амалю Игамбердиеву, сообщает "Медиазона". Всего по делу осуждены 13 человек, ещё 10 осуждённым наказание оставлено без изменений.

По данным издания, Бегояну снизили срок с 20 лет до 19 лет и 10 месяцев, Зальцеву и Игамбердиеву — с 16 лет до 15 лет и 9 месяцев. В решении указывается, что суд "учёл помощь осуждённых следствию". Остальным осужденным в апелляции утвердили их сроки.

Приговор обвиняемым в диверсии вынесли в октябре 2024 года.

По версии следствия, с декабря 2022 года по январь 2023 года участники группы совершили 13 диверсий на объектах ж/д и энергетической инфраструктуры на территориях города Москвы и Красноярского края.

Кроме того, они, как утверждается, планировали поджечь многоцелевые истребители в одной из воинских частей в Приморье, напоминает Сибирь.Реалии.

Суд назначил Егору Кусонцу 23 года лишения свободы, Владиславу Тургушеву — 21 год, Артёму Бегояну — 20 лет, Илье Демешову — 19 лет. Алексею Нифонтову назначили 4 года за пособничество. Остальные осуждёны на сроки от 8,5 до 16 лет лишения свободы.