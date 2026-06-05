Apple объяснила санкциями удаление мессенджера Max из App Store

Американская корпорация Apple объяснила санкциями удаление мессенджера Max из магазина приложений App Store. Об этом представители компании сообщили в комментарии Русской службе Би-би-си.

Как отметили в Apple, компания соблюдает законы юрисдикций, в которых работает, а Max удалили в соответствии с правилами соблюдения санкций. Какие именно санкции стали причиной такого решения, в корпорации не уточнили.



О том, что Max пропал из App Store стало известно 3 июня. В тот же день пресс-служба VK, разработчика мессенджера, заявила, что направила в Apple запрос о "предоставлении разъяснений" и работе над "оперативным решением проблемы". Ранее установленное на телефонах приложение, как сообщили в компании, продолжит работать в обычном режиме.

Позднее в Max сообщили, что уведомления о звонках и сообщениях после удаления мессенджера из App Store не будут приходить на устройства Apple. Пользователям мессенджера рекомендовали сохранить приложение на телефоне и время от времени самим открывать его, чтобы не пропустить важные сообщения.

Бета-версию Max представили в марте 2025 года. Разработчики приложения обещали, что Max заменит для российских пользователей Telegram и WhatsApp, которые российские власти пытаются заблокировать с лета 2025 года.

Несмотря на то, что власти заставляют россиян переходить на Max, он не стал популярным. Одна из причин заключается в отсутствии защиты для пользователей: сквозного шифрования чатов, секретных чатов, удаляющихся сообщений и двухфакторной аутентификации.