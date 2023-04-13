Apple официально отказалась от вольфрама, тантала и золота из России

Американская компания Apple официально отказалась от использования вольфрама, тантала и золота из России. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на финансовую отчётность Apple. Из документа следует, что компания пошла на этот шаг по требованию правительства США.

При этом в отчетности говорится, что Apple продолжает получать вольфрам с завода "Молирен" в Московской области. В российской компании это не комментировали.

Другой крупный производитель электроники южнокорейская Samsung продолжает использовать российские металлы, несмотря на отказ компании поставлять свою продукцию в Россию.

Источник, близкий к одному из заводов, уточняет, что напрямую металлы Apple и Samsung не поставляются - главным официальным направлением экспорта стал Казахстан. Реэкспорт идёт также через Индию и Китай.

Эксперт полагает, что, несмотря на официальный отказ Apple от российского сырья, компания продолжит использовать материалы предприятий из России, так как "найти сопоставимую по цене альтернативу сложно". "Им просто продают металл из другой страны, которая докупает его из России", - сказал изданию управляющий директора рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

В 2021 году поставки вольфрамового концентрата в США из России составляли в денежном выражении около трех миллионов долларов и занимали три с половиной процента рынка этого металла.