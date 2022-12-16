Apple отказывается от аренды офиса в Москве после мобилизации

Корпорация Apple откажется от аренды российского офиса в бизнес-центре "Романов двор» в Москве, рядом с Кремлём. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.



Apple впервые арендовала три с половиной тысячи квадратных метров бизнес-центре пять лет назад и затем увеличила площадь почти до пяти тысяч квадратных метров.

Решение о прекращении аренды было принято после объявления в России частичной мобилизации в сентябре. Компания ведет переговоры об условиях расторжения договора, уточняет другой источник. Текущее соглашение об аренде действует до 2025 года, уточняет РБК.



Помещения, которые арендует компания, принадлежат нидерландской "Алини Инвестментс Б.В.". Согласно документам, бенефициарами этой компании на конец 2021 года были Рубен Варданян и Сумбат Оганов. Варданян в сентябре отказался от российского гражданства, а затем был назначен госминистром самопровозглашенного Нагорного Карабаха. Он говорил РБК, что передаст свои активы в управление партнерам и семейный фонд.



Ранее российские СМИ сообщали, что Apple вывезла большинство сотрудников российского офиса в Кыргызстан, еще часть уехала в Дубай и Лондон. Редакция РБК направила запрос в Apple, но ответ компании пока не получен.