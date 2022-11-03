В ответ на вторжение России в Украину около 42% иностранных компаний заявили об уходе с российского рынка, ещё 40% продолжают работать, остальные – приостановили или ограничили свою деятельность в стране. Об этом рассказало издание Re: Russia, проанализировав наиболее полный реестр ушедших компаний от украинского проекта LeaveRussia.

По данным проекта, к концу октября 2022 года российский рынок покинула или покидала на тот момент 1271 компания, что составляет 42% от всего иностранных фирм, работавших в России в начале 2022 года. При этом наиболее массово уходят компании из Великобритании, Ирландии, Литвы, Польши, Финляндии и Чехии – в районе 60% всех их предприятий, присутствовавших в России. Кроме того, страну оставили 53% американских фирм и до 30% предприятий из Венгрии, Германии, Италии, Франции и Японии.

Также наблюдается разница в специализации ушедших компаний. Отмечается, что с российского рынка исчезли в основном фирмы, связанные с IT и консалтингом, а также онлайн-сервисы. При этом 91% предприятий в сфере сельского хозяйства, 88% – в сфере фармацевтики, 79% – в области металлургии остаются работать в России.

Годовая российская выручка ушедших и уходящих компаний составляла около 120 миллиардов долларов, в них работали 673 тысячи человек. Оставшиеся фирмы зарабатывают в России около 175 миллиардов долларов и предоставляют 603 тысячи рабочих мест.

Крупнейшие по российской выручке компании, заявившие об уходе, по данным проекта, – автоконцерны Volkswagen, Renault, Toyota и Daimler, а также Apple и Pepsi. Крупнейшие оставшиеся – Leroy Merlin, OSTC Group, Auchan и KIA Motors.