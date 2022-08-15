Apple потребовала от Rutube удалить из его приложения государственные СМИ

Корпорация Apple требует от российской платформы Rutube удалить из iOS-приложения контент российских государственных СМИ или сделать его доступным только для пользователей из России. Об этом сообщает "Интерфакс".



Корпорация дала сервису две недели на исполнение требования. В противном случае приложение Rutube будет удалено из App Store.



В Rutube в ответ сообщили, что не планируют устанавливать ограничения на распространение российских СМИ, так как это нарушает права русскоязычного населения. Вместе с тем Rutube уже ограничил доступ к приложению в AppStore для пользователей всех стран, кроме России, Казахстана и Республики Беларусь.

В России Rutube называют альтернативой видеохостинговой платформе YouTube. Российским сервисом стали пользоваться многие популярные прокремлёвские видеоблогеры после блокировки их аккаунтов в YouTube.

Приложение Rutube доступно в 171 стране.