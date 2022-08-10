Басманный суд Москвы арестовал по обвинению в мошенничестве троих сотрудников медиа-группы "Патриот" Евгения Пригожина. Они администрировали телеграм-канала, критиковавший власть и раскрывавший данные чиновников и сотрудников силовых ведомств. Об этом сообщил ТАСС.

Речь идёт о канале "Проект СКАНЕР" приблизительно с 200 тысячами подписчиков. В нём публиковались новости, критикующие власть, в том числе чиновников всех уровней и партию "Единая Россия". Во время протестов 2019 года в Москве канал выкладывал личные данные полицейских и росгвардейцев, замеченных при разгоне протестов. После начала войны в Украине в нём участилась критика министра обороны Сергея Шойгу.

ТАСС заявляет, что канал был основан главой исследовательской группы Conflict Intelligence Team Русланом Левиевым. Он это отрицает. В комментарии изданию "Агентство" он отметил, что телеграм-канал создавался как двойник его проекта "Муниципальный сканер". Бывший сотрудник проекта Михаил Маглов сказал изданию, что канал мог использоваться для дискредитации оппозиции.

Неназванный собеседник издания "Ротонда" утверждает, что мошенничество стало только поводом для задержания администрации канала: в реальности обвиняемым могут предъявить обвинения в государственной измене и "поддержку Украины в соцсетях".

Басманный суд арестовал 30-летнего Евгения Москвина, а также 29-летних Алексея Слободенюка и Владислава Малушенко. Арест произошёл ещё 3 августа, уточняет канал "Осторожно, новости", однако сообщили о нём только в ночь на 10 августа. Медиа-группа "Патриот" на момент публикации новости арест не комментировала.