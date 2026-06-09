Apple представила ИИ-версию голосового помощника Siri

Американская технологическая компания Apple в понедельник в

ходе своей ежегодной Всемирной конференции для разработчиков ( WWDC) представила, в том числе, Siri AI - обновление своего разговорного помощника на базе Apple Intelligence.

Apple изначально анонсировала улучшенную версию Siri на своей конференции разработчиков WWDC в июне 2024 года. В мае 2025 года производитель телефонов заявил, что выпуск программного обеспечения был отложен.

Новая версия доступна для тестирования разработчиками уже сейчас, а бета-версия будет выпущена позднее в 2026 году.

Виртуальный ассистент имеет, в частности, доступ к личной информации пользователей и может работать в различных приложениях на устройствах Apple. При использовании Siri в приложениях "Почта" и "Сообщения" персональный ассистент адаптируется под стиль общения с каждым конкретным человеком, чтобы лучше составлять ответы на письма.

Руководители Apple показали, как Siri AI покупает билеты на концерт, планирует мероприятия, определяет объекты на фотографиях и взаимодействует с ними. Компания обновила внешний вид и голос Siri, позволив пользователям настраивать экспрессивность и скорость речи.

Siri AI способна вести более сложные многоэтапные структурированные диалоги, действуя таким образом в стиле многих популярных чат-ботов, в том числе Chat GPT, Claude, Gemini и Алиса AI, пишет РБК.

На старте ИИ-ассистент Siri AI будет понимать только английский язык. Когда появится возможность для других языков, пока не сообщается.