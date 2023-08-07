Apple вернула подкасты "Медузы" и "Холода" через 2 дня после удаления

Корпорация Apple спустя два дня после удаления вернула на свою платформу Apple Podcasts новостной подкаст издания "Медуза" "Что случилось", а также подкаст издания "Холод". Они были удалены 5 августа после того, как европейское представительство Apple было оштрафовано российским судом за распространение информации о войне в Украине, которую российские власти считают недостоверной.

Как пишет "Медуза", в письме, которое утром 7 августа пришло в редакцию, компания сообщает, что подкаст вновь появился в приложении. При этом причины внезапного удаления подкаста и его возвращения Apple не объясняет.

У "Медузы" из сервиса Apple Podcasts была удалена ежедневная новостная программа "Что случилось", у "Холода" — одноимённый подкаст, в котором выходили аудиоверсии самых важных материалов издания. Оба издания регулярно освещают российское вторжение в Украину, критикуя при этом российские власти.

3 августа одно из юридических лиц Apple впервые было оштрафовано за отказ удалить контент по требованию российских властей. "Интерфакс" сообщал, что Роскомнадзор требовал удалить информацию, "направленную на вовлечение несовершеннолетних в дестабилизацию политической обстановки в России", а также о войне в Украине.

Мировой судья судебного участка №422 назначил корпорации штраф 400 тысяч рублей ($4150) вдвое меньше минимума, предусмотренного законодательством. Заседание прошло без допуска представителей СМИ и публики по просьбе представителей IT-гиганта.