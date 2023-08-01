Роскомнадзор закупит айфоны для "исследования" их безопасности

Подведомственный Роскомнадзору "Главный радиочастотный центр" объявил о закупке не менее 20 айфонов различных моделей и четырёх планшетов iPad, чтобы, как утверждается "тестировать безопасность" устройств. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на соответствующий тендер на портале госзакупок.

По данным издания, ведомство намерено протестировать работу устройств на случай их отключения американской компанией-производителем Apple, а также их защищенность от слежки. Представитель ГРЧЦ утверждает, что закупки нужны для "исследования используемых протоколов в рамках обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории России сети интернет".

На вопрос издания о возможном изучении способов одностороннего отключения функций этих устройств он ответил, что это "будут комплексные исследования".

Кроме того, "Главный радиочастотный центр" намерен закупить 21 смартфон и несколько планшетов других производителей, включая Xiaomi, Huawei, Samsung, Vivo и Oppo. При этом для устройств на платформе Android допускается покупка эквивалентной модели, в то время как для iPhone "эквивалент недопустим", выяснили "Ведомости"

Все эти устройства также будут проверены на защищенность от слежки и возможность работы в России в случае их отключения самими производителями.

Всего на гаджеты потратят более двух миллионов рублей.

Как писал ранее "Коммерсантъ" сотрудникам так называемого внутриполитического блока администрации президента России до конца марта рекомендовали избавиться от телефонов iPhone и перейти на устройства с другой операционной системой. По словам собеседников издания, требование связано с информационной безопасностью. Администрация президента полагает, что iPhone в большей степени подвержены взлому со стороны западных специалистов.

В феврале стало известно, что "Главный радиочастотный центр" проводит внутренние испытания системы обнаружения "информационных бомб". Её запуск запланирован на вторую половину 2023 года.

Система под названием "Вепрь", которую разрабатывает находящаяся под санкциями США петербургская компания "Необит", будет отслеживать "точки информационной напряженности". Предположительно, под этим определением подразумеваются так называемые фейки и любая общественно значимая информация, которая создает "угрозу общественного порядка и общественной безопасности". Фейками российские власти называют любую информацию о войне с Украиной, отличную от версии Минобороны России.

В марте 2022 года Apple приостановила официальные продажи всех своих продуктов в России после начала войны в Украине. Сегодня новые айфоны, в том числе представленные в 2022 году последние модели iPhone 14 и 14 Plus, могут попасть в Россию только по параллельному импорту, то есть без официального разрешения правообладателя. Продукция Apple вошла в перечень ввозимых таким способом товаров, который был утверждён правительством России.