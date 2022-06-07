Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Россия передала Украине более 50 тел бойцов полка "Азов"

Украинские военнослужащие, оборонявшие "Азовсталь"

Россия начала передачу тел украинских бойцов, погибших на территории металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщает Associated Press.

Ранее уже сообщалось, что 2 июня Киев и Москва осуществили первый официальный обмен погибшими, в ходе которого каждая из сторон передала другой 160 тел. Сколько всего человек погибли на территории завода, до сих пор неизвестно. Вечером 6 июня президент Украины Владимир Зеленский признал, что на комбинате в плен сдались около 2500 военных.

Пресс-секретарь полка "Азов" Анна Головко подтвердила АР, что по меньшей мере 52 погибших служили в этом подразделении. Десятки тел уже доставлены в Киев и начат процесс идентификации останков через анализ ДНК.

Эту же информацию подтверждают родственники бойцов "Азова", уже получившие тела своих родных.

В середине мая украинские военнослужащие, в том числе бойцы "Азова" более двух месяцев державшие оборону на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, начали сдаваться. Минобороны России утверждает, что плен сдались две с половиной тысячи украинских военных. Президент Украины накануне заявил, что Киев делает всё возможное для их возвращения домой. Российская сторона об обмене не говорит и не исключает судебного процесса над ними.

  • Формирование "Азов" было основано в 2014 году как добровольческий батальон, у его истоков стояли крайне правые активисты. При этом многие бойцы "Азова" подчеркивают, что не являются неонацистами, а сам полк стал составной частью Вооруженных сил Украины.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG