Россия передала Украине более 50 тел бойцов полка "Азов"

Россия начала передачу тел украинских бойцов, погибших на территории металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщает Associated Press.

Ранее уже сообщалось, что 2 июня Киев и Москва осуществили первый официальный обмен погибшими, в ходе которого каждая из сторон передала другой 160 тел. Сколько всего человек погибли на территории завода, до сих пор неизвестно. Вечером 6 июня президент Украины Владимир Зеленский признал, что на комбинате в плен сдались около 2500 военных.

Пресс-секретарь полка "Азов" Анна Головко подтвердила АР, что по меньшей мере 52 погибших служили в этом подразделении. Десятки тел уже доставлены в Киев и начат процесс идентификации останков через анализ ДНК.

Эту же информацию подтверждают родственники бойцов "Азова", уже получившие тела своих родных.

В середине мая украинские военнослужащие, в том числе бойцы "Азова" более двух месяцев державшие оборону на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, начали сдаваться. Минобороны России утверждает, что плен сдались две с половиной тысячи украинских военных. Президент Украины накануне заявил, что Киев делает всё возможное для их возвращения домой. Российская сторона об обмене не говорит и не исключает судебного процесса над ними.